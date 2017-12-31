ВИДЕО DELFI: Известные люди поздравляют жителей Эстонии с наступающим Новым годом

Певица Анне Вески, ведущая передачи Кофе+ на телеканале ETV+ Елена Соломина, актер Илья Нартов, тренер по фигурному катанию Анна Леванди и председатель таллиннского горсобрания Михаил Кылварт поздравляют с Новым годом.

Анне Вески: самое главное, чтобы вы встретили новый год с друзьями

”Я из тех людей, кто верит — как встретишь новый год, таким он и будет. Самое главное, чтобы вы встретили новый год с друзьями, тогда весь год они будут с вами”, — желает Анне Вески всем читателям Delfi.

”Чтобы вы были здоровыми, счастливыми, улыбались! Так, как я обычно пою ”радоваться жизни!” — говорит примадонна.

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Елена Соломина: все будет хорошо — сохраняйте эту веру всегда

Телеведущая на ETV+ Елена Соломина желает, чтобы в 2018 году у всех сбылось все задуманное. ”Если вы ищете свою любовь — найти вторую половинку. Если вы ищете работу — найти себе хорошую достойную работу. Если вы хотите ребенка — наконец-то забеременеть в следующем году”, — говорит в своем поздравлении телеведущая.

”Мы знаем, что в жизни бывает все, поэтому я сконцентрируюсь на том, чтобы вам пожелать веры в себя, в свою собственную уникальность. И вообще веры в то, что жизнь прекрасна и что бы с нами не случалось, в какой-нибудь период нашей жизни, все равно все будет хорошо. Вот эту веру сохраняйте всегда, не только в 2018 году, но всю свою жизнь”, — призывает Елена Соломина.

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Илья Нартов: мне бы очень хотелось, чтобы вы были здоровы

”Мне бы очень хотелось, чтобы вы были, в первую очередь, здоровы. Потому что здоровье — это самое главное. Чем старше ты становишься, тем больше понимаешь, что это дорогого стоит”, — замечает актер Илья Нартов.

”Мне бы очень хотелось, чтобы в этом 2018 году вы сохранили какую-то детскую непосредственность. И тот серьез, который будет давать вам энергию двигаться по жизни дальше”, — желает всем Илья Нартов.

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Анна Леванди: желаю, чтобы вы были крепкими, подвижными, жизнерадостными

”Дорогие жители Эстонии, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, солнышка. Желательно снега и побольше. Чтобы вы были крепкими, подвижными, жизнерадостными!” — желает всем Анна Леванди.

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Михаил Кылварт: хочу пожелать нам, чтобы мы все научились распознавать чудо рядом с собой

”Я хочу пожелать нам, чтобы в новом году мы все научились распознавать чудо рядом с собой. Чудо, которое дарят нам наши близкие, наши родные, наши друзья своим вниманием, заботой, любовью. Тем, что они есть рядом с нами. Не забывайте и не уставайте дарить свою любовь в ответ”, — призывает Михаил Кылварт в своем новогоднем поздравлении.

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