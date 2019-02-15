ВИДЕО DELFI: Интервью из клетки Таллиннского зоопарка. Где сейчас тигр Боцман и почему его хотят переселить в новое жилище?

7 мая Боцману исполнится 8 лет. Однако он вряд ли сможет отметить день рождения дома в Таллинне. Сначала нужно собрать нужную сумму на строительство его нового жилища, "Долины тигров", а затем уже пойдет этап планирования и строительства. Скорее всего, Боцман попадет домой к 2023 году, но Анне отмечает, что если удастся собрать нужную сумму быстрее, то тогда, возможно, и тигриный дом удастся построить на год-два раньше.
Планируемая экспозиция не зря называется "Долиной тигрОВ". Анне рассказала, что в будущем зоопарк хочет увеличить количество амурских тигров. В "Долине тигров" будут располагаться также экспозиции с другими животными Востока. Место, где в зоопарке раскинется экспозиция, сейчас отмечено статуей тигра.
Смотрите на эскизы того, как будет выглядеть "Долина тигров" в Таллиннском зоопарке. Комплекс раскинется на площади более гектара и будет включать несколько вольеров, подземные ходы, мостки и прочие элементы. На строительство потребуется два млн евро.
Чтобы помочь Боцману быстрее попасть домой в Таллинн можно пожертвовать деньги на строительство его нового дома, для чего есть несколько способов:
1. Позвонить по номеру (для клиентов Telia, Elisa Eesti и Tele2):
- 900 9007 — 5 евро
- 900 9008 — 10 евро
- 900 9009 — 20 евро
2. Пожертвовать на специальной странице Tallinna Loomaaia Sõprade Selts, выбрав графу ”Ühekordne toetus” (одноразовое пожертвование).
3. Также можно просто перевести деньга на банковский счет Tallinna Loomaaia Sõprade Selts MTÜ EE432200221010716613 с пометкой ”tiigriorg”.
4. Пожертвование можно также перевести на один из счетов Таллиннской городской канцелярии с обязательной пометкой "Tiigriorg" и номером ссылки 5229000352100023:
- Tallinna Linnakantselei arvelduskonto (SEB Pank) EE311010220061053015
- Tallinna Linnakantselei arvelduskonto (Swedbank) EE532200221035708677
- Tallinna Linnakantselei arvelduskonto (Luminor) EE481700017001237124
- Tallinna Linnakantselei arvelduskonto (LHV) EE437700771000968905