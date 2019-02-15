ВИДЕО DELFI: Интервью из клетки Таллиннского зоопарка. Где сейчас тигр Боцман и почему его хотят переселить в новое жилище?

Когда в марте прошлого года в Таллиннском зоопарке в почтенном возрасте умерла тигрица Пийга, амурский тигр Боцман, родившийся в 2011 году, остался один. Однако это изменилось в декабре, когда Боцман уехал из Таллинна в зоопарк Злин-Лешна в Чехии "на медовый месяц" с чешской тигрицей.

Анне Салунеэм говорит, что в Таллиннском зоопарке тигры экспонировались начиная с 1968 года. За это время здесь также родилось множество тигрят. По ее словам, Боцман — "очень хороший мальчик". Он родился в 2011 году, но не в местном зоопарке — его привезли из Приморского края в России. Анне отмечает, что его родители были дикими тиграми, а значит он более здоров и у него больше шансов дать потомство.

Как и некоторые другие здания Таллиннского зоопарка, внутрення часть вольера Боцмана — переделанный советский военный склад, к которому позже были пристроены новые клетки. Сотрудница зоопарка объясняет, что старая клетка Боцмана слишком маленькая. Особенно мал бассейн — по ее словам, тигры очень любят плавать, а в бассейне 2х2 метра Боцману удается только полежать.