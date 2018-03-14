ВИДЕО DELFI: Гражданин РФ из Нарвы: я бы не сказал, что Путин хороший президент, но проголосую за него

18 марта в России пройдут выборы президента. В Эстонии проживают около 83 000 тысяч граждан РФ, обладающих правом голоса на российских выборах президента. Эта категория людей может проголосовать в Таллинне, Тарту и Нарве. Корреспонденты Delfi отправились в приграничный город Нарва в гости к бывшему журналисту Николаю и финансовому аналитику Олегу. Мужчины рассказали, пойдут ли они на выборы.

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