14.03.2018, 14:30

ВИДЕО DELFI: Гражданин РФ из Нарвы: я бы не сказал, что Путин хороший президент, но проголосую за него

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Марк Шандали
Марк Шандали
видеоспециалист Delfi TV
Сигрид Салутеэ
Редактор: Сигрид Салутеэ
Яанус Ленсмент
Видео: Яанус Ленсмент
EST 4

18 марта в России пройдут выборы президента. В Эстонии проживают около 83 000 тысяч граждан РФ, обладающих правом голоса на российских выборах президента. Эта категория людей может проголосовать в Таллинне, Тарту и Нарве. Корреспонденты Delfi отправились в приграничный город Нарва в гости к бывшему журналисту Николаю и финансовому аналитику Олегу. Мужчины рассказали, пойдут ли они на выборы.

В видео присутствуют субтитры на русском и эстонском языках. Чтобы выбрать нужные вам субтитры, нажмите в нижней части видеоплеера на кнопку "CC".

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