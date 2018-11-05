05.11.2018, 17:35
ВИДЕО DELFI: Генсек Партии реформ уходит с поста чтобы избираться в Рийгикогу, но и новый генсек планирует участвовать в выборах
Когда Кая Каллас переняла бразды правления Партией реформ, она назначила на пост генерального секретаря Керта Валдару, что не оправдало ожиданий. Каллас приняла решения сменить генсека, а в качестве причины она сообщила, что Валдару будет избираться в Рийгикогу, а поэтому не сможет продолжать на посту генсека.
Новым генсеком планируется назначит Эркки Келдо. 27-летний Келдо является заместителем председателя волостного собрания Пылтсамаа и советником фракции реформистов в Рийгикогу. Как сообщил сам Келдо, он тоже будет избираться в Рийгикогу, "но не так активно, как уходящий пресс-секретарь".
Келдо официально станет генеральным секретарем в среду, когда правление Партии реформ утвердит его на должность.
Валдару же теперь займет должность советника при фракции реформистов в Рийгикогу, а также станет координатором группы по партийной программе.