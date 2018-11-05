ВИДЕО DELFI: Генсек Партии реформ уходит с поста чтобы избираться в Рийгикогу, но и новый генсек планирует участвовать в выборах

Новым генсеком планируется назначит Эркки Келдо. 27-летний Келдо является заместителем председателя волостного собрания Пылтсамаа и советником фракции реформистов в Рийгикогу. Как сообщил сам Келдо, он тоже будет избираться в Рийгикогу, "но не так активно, как уходящий пресс-секретарь".

Келдо официально станет генеральным секретарем в среду, когда правление Партии реформ утвердит его на должность.

Валдару же теперь займет должность советника при фракции реформистов в Рийгикогу, а также станет координатором группы по партийной программе.