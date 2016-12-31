Смотрите новогоднее обращение к эстоноземельцам старшего комиссара Департамента полиции и погранохраны Рихо Тянака, главного специалиста бюро превенции Спасательного департамента Никиты Грознова и заведующего центром экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василия Новака!

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