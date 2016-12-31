Смотрите новогоднее обращение к эстоноземельцам старшего комиссара Департамента полиции и погранохраны Рихо Тянака, главного специалиста бюро превенции Спасательного департамента Никиты Грознова и заведующего центром экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Василия Новака!
ВИДЕО DELFI: Это обращение вы должны посмотреть раньше новогодней речи президента(4)
31 декабря 2016 10:07
Редактор:
Вера Степанова
Вера Степанова
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Карли Сауль
Карли Сауль
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Карин Кальюляте
Монтаж: Герту Вызу
Совсем скоро наступит новый, 2017 год. И в предстоящем году, как и всегда, самое главное для каждого из нас — сохранить свою жизнь и здоровье. Когда они оказываются по угрозой, на помощь приходят полицейские, спасатели и медики. Delfi попросил представителей этих важных профессий высказать свои советы и пожелания жителям Эстонии на новогоднюю ночь и последующие 12 месяцев.
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