ВИДЕО DELFI: Это обращение вы должны посмотреть раньше новогодней речи президента

Совсем скоро наступит новый, 2017 год. И в предстоящем году, как и всегда, самое главное для каждого из нас — сохранить свою жизнь и здоровье. Когда они оказываются по угрозой, на помощь приходят полицейские, спасатели и медики. Delfi попросил представителей этих важных профессий высказать свои советы и пожелания жителям Эстонии на новогоднюю ночь и последующие 12 месяцев.