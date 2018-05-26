26.05.2018, 13:30

ВИДЕО DELFI: Эстонский специалист по кибербезопасности предрекает скорую "смерть" Facebook

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 7

22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Во время выступления Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре сделал предсказание, что социальная сеть Facebook в нынешнем виде просуществует еще максимум 5 лет, потом ее популярность спадет и люди перейдут на какую-нибудь другую платформу.

Вельдре пояснил Вудаш, что Facebook канет в лету, как в свое время популярные в Эстонии Orkut и Rate.

И таких, как отмечает Вельдре, соцсетей было несколько. Специалист уверен, доверие к Facebook уже подорвано в связи со скандалом, связанным с Cambridge Analytica.

“Эстонец-то давно знает, что надо врать о себе в сети. Надо писать, что я — бегемот, я — собака твоего соседа”, — иронизирует Вельдре и добавляет, что на Западе пока этого еще не поняли.

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