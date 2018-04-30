ВИДЕО DELFI: Эстонский эксперимент Yandex.Taxi: "звездный” старт в Вальпургиеву ночь и уникальный тарифный алгоритм

В ночь с 30 апреля на 1 мая в Таллинне начнет свою работу известный российский агрегатор такси Yandex.Taxi. Мобильное приложение переведено на эстонский язык, заключены партнерские договоры с официальными таксопарками — сразу 300 машин на дорогах столицы станут доступны в системе такси от Яндекс.

Старт работы мобильного приложения, предлагающего выгодную альтернативу существующим предложениям на рынке таксоизвоза, совпал с Вальпургиевой ночью. В этой связи представители сервиса приготовили несколько сюрпризов для будущих клиентов. Во-первых, это 50%-ная скидка на тарифы в ознакомительный период. Во-вторых, самые активные пользователи смогут передвигаться по городу совсем бесплатно — если на вызов приедет специальной обозначенный рекламный автомобиль. В-третьих, благодаря собственному картографическому сервису и уникальному алгоритму расчета маршрута и тарифа Yandex.Taxi всегда будет готов предложить конкурентоспособные цены на поездки.

А непосредственно перед запуском в Старом Городе сегодня вечером состоится торжественная вечеринка с подарками от Яндекса, после которой в полночь первые поездки с помощью нового сервиса совершат известные в Эстонии персоны!

Подробности — в интервью DELFI Арама Саргсяна, директора по международной стратегии Yandex.Taxi.