ВИДЕО DELFI: EKRE поддержала выдвижение вотума недоверия Рейнсалу

Сегодня фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE) после встречи с министром юстиции Урмасом Рейнсалу решила поддержать инициированный реформистами вотум недоверия.

Сам Рейнласу после встречи сказал, что атмосфера царила, скорее, приятная. ”Мы обсуждали вопросы права и тема насилия в близких отношениях отдельно не поднималась”, — отметил Рейнсалу.

Несмотря на это, председатель фракции EKRE Мартин Хельме сообщил, что партия поддерживает выдвижение Рейнсалу вотума недоверия. ”У нас есть ряд претензий к работе Рейнсалу в качестве министра юстиции”, — сказал он и отметил, что IRL входит в правительство, придерживающееся левых и пророссийских взглядов.

По словам Хельме, вотум Рейнсалу означает вотум всему правительству: ”Правительство Эстонии нетрудоспособно и парализовано. По нашей оценке, нынешнее правительство Эстонии принимает вредоносные экономические и налоговые решения, нарушая интересы народа”.

”Мы — партия, стоящая на защите традиционной семьи, и мы считаем, что мужчины должны защищать женщин, а не бить”, — добавил Хельме.

Напомним, что требования об отставке министра вызваны его мнением, опубликованном на прошлой неделе в Eesti Päevaleht, в котором он назвал ”кудахтаньем” критику в отношении того, что организатором концертной программы к юбилею ЭР был выбран театр NO99 и применивший в отношении актрисы насилие режиссер Тийт Оясоо. Помимо прочего, Рейнсалу выразил в своей статье сожаление по поводу того, что ранее осудил действия Оясоо.

”Я не знаком с Оясоо. Наверное, как человек он не подарок. Когда меня в свое время спросили мнения о его случае, когда он пошел на согласительное производство, то я осудил применение насилия в отношении женщин, но в свете сегодняшнего письма я даже сожалею о том заявлении. Потому что публичное недовольство приняло масштабы коллективного транса при сожжении ведьм. Создалось впечатление, что пойман величайший преступник всех времен и народов. Чикатило”, — написал тогда Рейнсалу.