ВИДЕО DELFI: "Для поддержки духа!" Как православный люд нырял в ледяную прорубь на озере Харку

Сегодня, в пятницу, начиная с 17 часов на озере Харку в Таллинне проходят традиционные крещенские купания. В этот раз в них решила принять участие и журналист Delfi Ольга Привалова.

В пятницу вечером на озере Харку, что в столичном районе Хааберсти, собрался смелый православный люд, который не испугался ни мороза (если мерять, конечно, эстонскими мерками), ни ледяной воды. Ее температура, по словам любителя зимнего плавания Романа Гричанюка, составляет всего полградуса. Температура воздуха — около -2 С.

По традиции, мероприятие организовал Клуб моржей "Харку". Однако в этом году, в отличие от предыдущих, раздевалка гребной базы была закрыта ”из-за неподобающего поведения нескольких посетителей в прошлом году”.

Мы пообщались с народом и выяснили, что его побуждает нырять в ледяную прорубь этим пятничным вечером? А также попробовали, вслед за правоставными, повторить ”подвиг”.

Смотрите видео Delfi!

19 января православные отмечают праздник Крещения, который замыкает двенадцать святочных дней. В этот день празднуют вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди.

В день Крещения повсеместно в храмах, на реках, озерах, совершается водосвятие, обряд освящения воды в проруби, сделанной в виде православного креста. Также в этот день принято совершать купания в проруби.

Смотрите, как проходили купания в на озере Харку в Таллинне.