ВИДЕО DELFI: "Дети мало читают и постоянно сидят в телефонах!“ Таллиннцы — о плюсах и минусах нынешнего школьного образования(15)
Поздравляем всех грызущих гранит науки, а также педагогов и им сочувствующих с Днем знаний!
Поздравляем всех грызущих гранит науки, а также педагогов и им сочувствующих с Днем знаний!
По такому прекрасному случаю мы вышли на улицу, чтобы пообщаться с нашим народом на тему школы — прошлого, настоящего и будущего. Ведь, как писал ”Наше Всё”: ”Мы все учились понемногу чему-нибудь и как нибудь…”
Какая система образования ”лучше и сильнее” — советская или нынешняя? Учиться или не учиться вместе русским и эстонским детям? 12 лет от звонка до звонка — не многовато ли? Таллиннцы поделились с Delfi своими соображениями.
Personaliarvestuse sektori juht
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 09.09.2018
Müügitoe spetsialist
ELFA DISTRELEC (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 10.09.2018
Baltikumi piirkonnajuht
SIEVIN JALKINE OY (MPS EESTI OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.