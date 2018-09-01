ВИДЕО DELFI: "Дети мало читают и постоянно сидят в телефонах!“ Таллиннцы — о плюсах и минусах нынешнего школьного образования

По такому прекрасному случаю мы вышли на улицу, чтобы пообщаться с нашим народом на тему школы — прошлого, настоящего и будущего. Ведь, как писал ”Наше Всё”: ”Мы все учились понемногу чему-нибудь и как нибудь…”

Какая система образования ”лучше и сильнее” — советская или нынешняя? Учиться или не учиться вместе русским и эстонским детям? 12 лет от звонка до звонка — не многовато ли? Таллиннцы поделились с Delfi своими соображениями.