01.09.2018, 12:05

ВИДЕО DELFI: "Дети мало читают и постоянно сидят в телефонах!“ Таллиннцы — о плюсах и минусах нынешнего школьного образования

 (9)
С Днем знаний!
Ольга Привалова
Ольга Привалова
 
EST 3

Поздравляем всех грызущих гранит науки, а также педагогов и им сочувствующих с Днем знаний!

По такому прекрасному случаю мы вышли на улицу, чтобы пообщаться с нашим народом на тему школы — прошлого, настоящего и будущего. Ведь, как писал ”Наше Всё”: ”Мы все учились понемногу чему-нибудь и как нибудь…”

Какая система образования ”лучше и сильнее” — советская или нынешняя? Учиться или не учиться вместе русским и эстонским детям? 12 лет от звонка до звонка — не многовато ли? Таллиннцы поделились с Delfi своими соображениями.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Советник главы ДНР назвал организатора убийства Захарченко

01.09.2018
За убийством Александра Захарченко стояли Силы специальных операций Украины, заявил советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, задержанные по делу о покушении признались в поступившем им ”киевском заказе”.
Подробнее


ВИДЕО TV3: Вышедшая из молодежной шайки: в бандах конопля сменилась более тяжелыми наркотиками, за деньги готовы избивать

01.09.2018
TV3 удалось поговорить с одной входившей в молодежную шайку несовершеннолетней, по словам которой нынешняя ситуация вышла из-под контроля и насилию не видно конца. В проблеме как таковой нет ничего нового, но насилие среди молодежи становится все более грубым.
Подробнее

Журналист Eesti Meedia под видом рабочего пробрался в Таллиннскую горуправу. Но его разоблачили и выпроводили

01.09.2018
По словам пресс-секретаря Таллиннской горуправы Туули Кох, в пятницу в 14:30 к главному зданию Таллиннской горуправы на площади Вабадузе подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина в желтом жилете и с большой сумкой на плече.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: МуПо наводит порядок: патрули осмотрели заброшенное здание конюшни, где собираются молодежные компании

01.09.2018
На прошлой неделе в Таллиннский департамент муниципальной полиции поступило заявление о запущенном объекте недвижимости на территории Таллиннского ипподрома.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

Тартуский университет об увольнении со дня директора библиотеки: ему известны причины

01.09.2018
"Мартин Халлик в курсе того, каковы причины прекращения трудового договора, — опровергла пресс-секретарь Тартуского университета Кристина Курм утверждение директора университетской библиотеки о том, что причины его увольнения неясны. — Их очень точно обговорили между университетом и Мартином Халликом".
Подробнее


Нарвский "Транс" шокировал своих болельщиков на глазах президента Эстонии

31.08.2018
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открыл поединок в Нарве, где "Транс" принимал пярнуский "Вапрус". Нарвитяне считались явными фаворитами этого матча, но на глазах президента Эстонии Керсти Кальюлайд не смогли обыграть аутсайдера - 1:1 (0:1).
Подробнее