ВИДЕО DELFI: "День рождения Эстонии" с песнями и танцами — как детсад в Ласнамяэ воспитывает патриотов

22 февраля в детском саду Liikuri, который находится в столичном районе Ласнамяэ, прошел уже ставший традиционным праздник песни и танца. Более 20 лет воспитанники этого детсада празднуют День независимости Эстонии очень творчески — они разучивают народные танцы, поют эстонские песни и узнают больше о традициях нашей страны.

Такой подход не остался незамеченным. Снятый совместными усилиями воспитателей и детей мультфильм под названием "Певческий круг собирает друзей" удостоился чести быть показанным на Эстонском молодежном празднике песни и танца, который состоится летом. Красочные костюмы, звонкие песни и интервью с учителем и юными патриотами — в видеосюжете Delfi. Читайте также: Share 0 LiveJournal