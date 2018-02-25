ВИДЕО DELFI: Что понравилось и запомнилось детям на параде по случаю 100-летия ЭР

Вчера, 24 февраля, в Таллинне на площади Вабадузе состоялся парад по случаю 100-летия Эстонской Республики. После него все желающие могли ознакомиться с военной техникой, которая особый интерес вызвала среди детворы. Корреспонденты Delfi поинтересовались у детей, что им понравилось и запомнилось на праздничном мероприятии.

На выставке техники можно было увидеть боевые машины пехоты CV9035EE, бронетранспортёры Sisu XA-188, британские танки Challenger, боевые машины пехоты Warrior, саперные танк Trojan и самоходную артиллерийскую установку AS90, 155-мм и 122-мм гаубицы, зенитную установку ЗУ-23-2, зенитно-ракетный комплекс Mistral, противотанковые комплексы Milan и Javelin, 120-мм миномет и мобильный радар Ground Master 403.

И, конечно, американский ПЗРК "Патриот", прибывший в Эстонию буквально накануне Дня независимости.