06.05.2018, 11:30

ВИДЕО DELFI: ”Через 10 лет вы этот район не узнаете”. Коплиским линиям ”пришел конец”: неужели там вырастут очередные бездушные бизнес-центры?

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(Спойлер: нет!)
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Видео: Карин Кальюляте
Видео: Карин Кальюляте
EST 6

Легендарные Коплиские линии! Меня в детстве пугали этим местом: говаривали, мол, так опасно, что даже полиция туда не ездит… Но время течет с невероятной скоростью, и ковш экскаватора уже вонзился в почву этих мест. Но нет! Здесь не вырастут очередные великаны из стекла и бетона. Так что же тут будет? Мы выяснили.

Delfi побеседовал в Эйки Румпом, исполнительным директором Fund Ehitus — компании, которая занимается как застройкой этого района, так и реализацией недвижимости.

Начнут с малого, но потом…

”Запланировано 900 квартир. Естественно, мы начнем потихоньку. Сперва построим три пятиэтажных дома, в каждом — по 25 квартир, рядышком — трехэтажные по семь квартир. — приоткрыл ”завесу тайны” наш собеседник. — Тогда уже образуется общая минисреда. Также к концу следующего года будет облагорожена небольшая часть береговой линии. Так что у первых жильцов уже будет иметься некоторая жизненная среда”.

Планы на будущее, по словам Румпа, конечно, побольше. ”То, что вы видите сегодня… Придете через десять лет — вы не узнаете это место: вообще по-другому будет выглядеть”.

”Здесь будет маленький торговый центр, — указывает он место на плане застройки, лежащем перед нами. — Рестораны, кофейни, маленький спортклуб, а также другой малый бизнес: например, парикмахерская, и прочее, что необходимо людям: не надо ехать в центр”.

Уже копают

”На каком этапе сейчас находится строительство?”, — поинтересовалась я у представителя фирмы-застройщика.

”Да, сейчас уже работа ведется. Готовятся к стройке фундаментов, и уже заказаны железобетонные элементы. И я думаю, что к концу этого года или в первом квартале следующего вы уже увидите эти первые пятиэтажные домики. И мы уже обязаны это делать, потому что люди интересуются”, — ответил Эйки Румп.

Для них оказалось большим сюрпризом, что недвижимостью на Линиях интересуются много семей, желающих приобрести именно большие квартиры — около сотни квадратных метров. Они думали, что популярны будут меньшие по площади квартиры.

ТОП

Когда же будет полностью готов весь район? Это, по словам Румпа, очень во многом зависит от среды. ”Скажем, когда экономика развивается не очень быстро, у людей нет возможности позволить себе новое жилье… Нам же надо строить для кого-то! Наперед-то строить нет смысла: пустующая квартира — это нехорошо. То есть когда существует востребованность — тогда мы и строим”.

Планы, естественно, определенные есть. ”Я думаю, что, если все пойдет хорошо, то, как я уже сказал, район будет готов лет через десять. Но что можно сказать на 100%: первые дома к концу следующего года уже будут отстроены”, — пообещал директор.

Тепло и уют

Когда я, готовясь к интервью, смотрела на проект района, обратила внимание, что домики будут сравнительно невысокие: пяти, трех- и двухэтажные, и максимально по своему дизайну, фактуре, материалу, цветовой гамме и общей подаче приближены к природе. Почему? Неужели строгий холодный скандинавский стиль, стекло и бетон, прямые углы — уже не в тренде?

”Мы хотим, чтобы эта среда была теплой. Да, домики — три-четыре этажа, чтобы каждый сосед друг друга знал. — поделился он концепцией. — А не так, что: сто квартир и никто никого не знает, даже ”привет!” не скажешь. Я думаю, что тут должен развиваться симбиоз, чтобы ты хотел сюда прийти, чтобы это был твой дом, и ты испытывал бы здесь теплые чувства. Такова цель".

”Я видела на вашем сайте, что много квартир уже забронировано. Как идут продажи? Насколько велик интерес к этому району?”.

Интерес, по словам Румпа, есть. Наверное, объяснил он, люди уже долго ждали, что здесь что-то изменится, у кого-то, быть может, здесь корни, и он хочет вернуться, или, например, рядом живет, и нужно новое жилье. Так что интерес есть. ”Я думаю, что мы (Эстония в плане уровня экономики — прим. авт.) на пике волны сегодня. Но жизнь такая: то пик, то спад”, — добавил он..

Давление бесславного прошлого

Недаром я назвала этот район ”легендарным”: он издревле славился неблагополучной социальной средой. В народе его считали рассадником наркоманов, бомжей, маргиналов и прочих асоциальных элементов. Словом, непрестижно. В контексте сегодняшнего дня: потенциальные покупатели сторонятся этого района? Как такой негативный имидж влияет на продажи?

”Естественно, каждая деталь влияет на продажу. Но все меняется. Люди устроены так, что по прошествии времени помнится только хорошее. Что было — уже прошлое, и сегодня там ничего подобного не творится”, — рассказал Румп о нынешней жизни района.

Говоря об облагораживании прибрежной зоны, наш собеседник отметил, что постепенно будут заниматься и этим: променад будет тянуться до Батарейной тюрьмы. ”И, я думаю, что лет через десять можно будет гулять пешком до центра”.

”Все меняется в головах людей. То есть, они сами это меняют — мы только даем им среду”, — добавил специалист.

Кому в Копли жить хорошо

Я сама живу в Пыхья-Таллинне (и даже, признаться, где-то горжусь этим!). Это — мой свободный выбор, и я лично считаю, что Копли — прекрасный район с радужными перспективами. Один из плюсов это, например, быстрое и прямое сообщение с центром: на общественном транспорте — 15 минут, а на автомобиле — и вовсе пять. Как патриоту своего района, было интересно услышать от специалиста о позитивных сторонах и перспективах. Быть может, некоторые так не считают, но: почему в Копли жить — хорошо?

”Если смотреть в мировом контексте, то Таллинн — это город, где пробок нет. Когда вы сидите 15 минут в машине и думаете, что это — пробка… это не пробка. Это нормальный ход событий”, — сравнил Румп масштабы Таллинна с любым городом-миллионником.

”Да, вы верно сказали: 15 минут до центре на трамвае или автобусе. Еще я думаю, что Копли — очень тихое и красивое место. Будет… И уже есть! Посмотрите, например, на набережную Штромки. Такая же набережная будет и здесь. Хорошо подойдет для людей, кто не привык к суете центра города. Сюда приходишь: птицы поют, лебеди плавают, можно без опаски пускать детей играть на газон”, — рассказал наш собеседник о плюсах.

”А Вы сами хотели бы там жить?” — поинтересовалась я у Эйки Румпа в конце нашей беседы.

”Да, но это зависит от логистики. У меня она такова, что я за полчаса добираюсь на машине до родителей, 30 минут — и я у мамы. А сам я — из деревни. То есть из-за логистики я живу в другом районе Таллинна. А там поселиться: почему и нет? Время пройдет, быть может, и тут смогу себе квартиру позволить. Потому что за пять-шесть лет может много чего измениться”.

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