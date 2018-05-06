ВИДЕО DELFI: ”Через 10 лет вы этот район не узнаете”. Коплиским линиям ”пришел конец”: неужели там вырастут очередные бездушные бизнес-центры?

”Здесь будет маленький торговый центр, — указывает он место на плане застройки, лежащем перед нами. — Рестораны, кофейни, маленький спортклуб, а также другой малый бизнес: например, парикмахерская, и прочее, что необходимо людям: не надо ехать в центр”.

Уже копают

”На каком этапе сейчас находится строительство?”, — поинтересовалась я у представителя фирмы-застройщика.

”Да, сейчас уже работа ведется. Готовятся к стройке фундаментов, и уже заказаны железобетонные элементы. И я думаю, что к концу этого года или в первом квартале следующего вы уже увидите эти первые пятиэтажные домики. И мы уже обязаны это делать, потому что люди интересуются”, — ответил Эйки Румп.

Для них оказалось большим сюрпризом, что недвижимостью на Линиях интересуются много семей, желающих приобрести именно большие квартиры — около сотни квадратных метров. Они думали, что популярны будут меньшие по площади квартиры.

Когда же будет полностью готов весь район? Это, по словам Румпа, очень во многом зависит от среды. ”Скажем, когда экономика развивается не очень быстро, у людей нет возможности позволить себе новое жилье… Нам же надо строить для кого-то! Наперед-то строить нет смысла: пустующая квартира — это нехорошо. То есть когда существует востребованность — тогда мы и строим”.

Планы, естественно, определенные есть. ”Я думаю, что, если все пойдет хорошо, то, как я уже сказал, район будет готов лет через десять. Но что можно сказать на 100%: первые дома к концу следующего года уже будут отстроены”, — пообещал директор.

Тепло и уют

Когда я, готовясь к интервью, смотрела на проект района, обратила внимание, что домики будут сравнительно невысокие: пяти, трех- и двухэтажные, и максимально по своему дизайну, фактуре, материалу, цветовой гамме и общей подаче приближены к природе. Почему? Неужели строгий холодный скандинавский стиль, стекло и бетон, прямые углы — уже не в тренде?

”Мы хотим, чтобы эта среда была теплой. Да, домики — три-четыре этажа, чтобы каждый сосед друг друга знал. — поделился он концепцией. — А не так, что: сто квартир и никто никого не знает, даже ”привет!” не скажешь. Я думаю, что тут должен развиваться симбиоз, чтобы ты хотел сюда прийти, чтобы это был твой дом, и ты испытывал бы здесь теплые чувства. Такова цель".

”Я видела на вашем сайте, что много квартир уже забронировано. Как идут продажи? Насколько велик интерес к этому району?”.

Интерес, по словам Румпа, есть. Наверное, объяснил он, люди уже долго ждали, что здесь что-то изменится, у кого-то, быть может, здесь корни, и он хочет вернуться, или, например, рядом живет, и нужно новое жилье. Так что интерес есть. ”Я думаю, что мы (Эстония в плане уровня экономики — прим. авт.) на пике волны сегодня. Но жизнь такая: то пик, то спад”, — добавил он..

Давление бесславного прошлого

Недаром я назвала этот район ”легендарным”: он издревле славился неблагополучной социальной средой. В народе его считали рассадником наркоманов, бомжей, маргиналов и прочих асоциальных элементов. Словом, непрестижно. В контексте сегодняшнего дня: потенциальные покупатели сторонятся этого района? Как такой негативный имидж влияет на продажи?