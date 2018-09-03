ВИДЕО DELFI: Чем школьники из Ласнамяэ заполняют свое свободное время после уроков?

Пока общественность пугают рассказы о безбашенной молодежи из Ласнамяэ, эти школьники живут более спокойной жизнью. Школьники рассказали, что после школы они до самого вечера проводят время на работе, тренировках, кружках по интересам или же играя в компьютерные игры.

На встречи с друзьями времени остается немного — в основном у всех них есть свои хобби. Если же молодежь и проводит с друзьями свободное время, то гуляя по Ласнамяэ или в центре Таллинна, а в более холодное время — в торговых центрах.