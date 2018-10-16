ВИДЕО DELFI| "Будет время, когда отношения с РФ будут хорошими". Мэр Таллинна пригласил эстонцев в Петербург(50)
На прошлой неделе таллиннские чиновники посетили с официальным визитом Санкт-Петербург.
На прошлой неделе таллиннские чиновники посетили с официальным визитом Санкт-Петербург.
Мэр Таллинна Таави Аас и делегация Таллиннской городской управы встретилась с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Во время встречи стороны сошлись на том, что контакты, несмотря на политическую ситуацию, надо развивать.
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Tähtaeg: 12.11.2018
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