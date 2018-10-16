ВИДЕО DELFI| "Будет время, когда отношения с РФ будут хорошими". Мэр Таллинна пригласил эстонцев в Петербург

Мэр Таллинна Таави Аас и делегация Таллиннской городской управы встретилась с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Во время встречи стороны сошлись на том, что контакты, несмотря на политическую ситуацию, надо развивать.