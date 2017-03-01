ВИДЕО DELFI: Анвельт рассказал, почему в 1992 году получил гражданство Эстонии путем натурализации

В понедельник министр внутренних дел Андрес Анвельт и руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани вручили свидетельства о гражданстве 46 новым гражданам Эстонии. В интервью Delfi Анвельт рассказал, что и он тоже получил гражданство Эстонии путем натурализации. Он добавил, что сейчас в кабинете министров подготавливаются два закона, которые помогут облегчить получение гражданства ЭР.

Анвельт вспоминает, что получил гражданство ЭР в 1992 году, когда в Эстонии проходили первые выборы в Рийгикогу. На тот момент Анвельт уже несколько лет работал в полиции.

"Я пошел на избирательный участок и узнал, что я не гражданин", — иронизирует Анвельт.

"Все очень просто, — поясняет он истинную причину. — Мои родители — оба — родились в России. В 1936 и 1934 году. Их родители уехали из Эстонии в 20-х, поэтому так интересно вышло, что получил гражданство Эстонии путем натурализации, а мой старший брат — по рождению".

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Что касается вопроса серопаспортников, предоставлять им гражданство Эстонии или нет, то Анвельт уверен: надо дать гражданство тем, кто этого хочет.

Министр считает, что гражданство надо предоставлять всем детям, а по достижении 18-летия они в течение трех лет сами смогут сделать выбор относительно гражданства.

"Должны быть какие-то стандарты. Я не представляю, если я, допустим, пойду получать российское гражданство, не зная русского языка", — говорит Анвельт.

По словам Анвельта, у него в кабинете министров готовятся изменения в законе. Согласно законопроекту, гражданство Эстонии смогут получать дети, чьи родители являются гражданами третьих стран. Это касается детей, у которых отец, мама, бабушка или дедушка являются или были, например, гражданами России. Дополнительный нюанс: родители должны проживать в Эстонии не позднее, чем с 1991 года.

Еще одно нововведение, которое подготавливает правительство, касается экзаменов на знание эстонского языка. То есть, этот экзамен касается тех, кто получает гражданство Эстонии. Анвельт считает неправильной нынешнюю ситуацию, когда люди сдают экзамены по госязыку, и при этом курсы оплачивают за свой счет. Компенсацию государство выплачивает после прохождения курсов, однако, как заметил министр, у многих нет возможности заранее оплатить курсы. В связи с этим, государство будет заключать договор с желающими пройти курсы. Их стоимость будет компенсирована заранее.

В прошлом году гражданами Эстонии стали 1765 человек, из них 963 — дети в возрасте до 15 лет. Больше всего среди новых граждан было людей, у которых не было раньше определенного гражданства — 1448. 240 человек — бывшие граждане Российской Федерации, 28 — Украины, 11 — Армении, а оставшиеся — граждане других стран.