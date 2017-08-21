ВИДЕО DELFI: Ансип: я очень рад, что у Эстонии есть президент с большой буквы

Бывший премьер-министр Эстонии, а ныне вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сказал в интервью Delfi, что ему понравилась речь президента в День восстановления независимости Эстонии, хотя в самой стране не все гладко.

”Получилось очень рельефно то, что в Эстонии очень сильный президент, имеющий самостоятельное мышление, — сказал Ансип. — То, что происходило в последнее время в Эстонии, должно раздражать очень многих: запрет на продажу пирогов, сахарный налог, вагонный бизнес в России, жизнь в долг в хорошие времена…Все это вроде как должно заставить людей нервничать, но, к сожалению, этого не происходит”.

”Я сам такой же. Сторонник либеральных ценностей, в душе — демократ. На меня речь президента Республики произвела очень симпатичное впечатление. Можно сказать, что это и мои мысли, но она выразила их намного красивее, сильнее и лучше. Я очень рад, что у Эстонии есть президент с большой буквы”.

Анcип отметил, что все люди разные, но мы все должны иметь какие-то общие ценности и проявлять умеренную терпимость. ”Но, конечно, нельзя быть терпимым к глупости, дурости и тому, если кто-то захочет сделать что-то плохое другому человеку или нашему государству”, — сказал он.

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