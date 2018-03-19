ВИДЕО DELFI: „А кто там еще может рулить-то?” Таллиннцы — о выборах президента России

В четвертый раз президентом России стал Владимир Путин.



По такому случаю корреспонденты Delfi приехали в таллиннский район Пыхья-Таллинн, чтобы поинтересоваться у русскоязычных жителей столицы: следили ли они за ними? Что думают? Как четвертый срок Путина скажется на отношениях России и Эстонии? Верит ли наш народ в честность этих выборов?

Результаты опроса были с одной стороны предсказуемы, а с другой — удивительны.

Напомним также, что генеральное консульство РФ в Нарве сообщило Delfi результаты выборов президента России по консульскому округу, включающему Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, где проголосовало 12794 обладающих правом голоса граждан России из примерно 38 тысяч.

За действующего президента РФ Владимира Путина отдали свои голоса 95,45 процента избирателей, то есть больше, чем в каком бы то ни было российском регионе.

В России более 90 процентов голосов Путин набрал в Чечне, Дагестане, Тыве, а также в Севастополе и Крыму, Внутрироссийский рекорд установила Кабардино-Балкария — 93,49 процента.

За Павла Грудинина отдали свои голоса 1,77% российских избирателей Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, за Владимира Жириновского — 1,47%, за Ксению Собчак — 0,42%, Максима Сурайкина — 0,36, Сергея Бабурина — 0,2, Григория Явлинского — 0,19.