ВИДЕО: Что обещает Манифест ”Ээсти-Двести” русскоязычным жителям Эстонии?

Главной внутриполитической новостью сегодняшнего дня стало обнародование ”Манифеста Eesti 200”, который призывает общественность к большей активности в деле дальнейшего реформирования государственных политик в разных сферах жизни.

Одним из авторов документа стала директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас. DELFI выяснил у госпожи Каллас, есть в ли в Манифесте пункты, касающиеся решения проблем некоренных жителей республики.

Как оказалось, такие пункты имеются, более того, они в корне отличаются от подхода к этим проблемам ведущих политических сил.

Но что же еще послужило причиной для появления этого документа, в каких преобразованиях, по мнению его авторов, нуждается Эстония, и как эти идеи воспримут избиратели — смотрите в нашем видео-интервью!