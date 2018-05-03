03.05.2018, 16:40

ВИДЕО: Что обещает Манифест ”Ээсти-Двести” русскоязычным жителям Эстонии?

 (57)
rus.delfi.ee
EST 4

Главной внутриполитической новостью сегодняшнего дня стало обнародование ”Манифеста Eesti 200”, который призывает общественность к большей активности в деле дальнейшего реформирования государственных политик в разных сферах жизни.

Одним из авторов документа стала директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас. DELFI выяснил у госпожи Каллас, есть в ли в Манифесте пункты, касающиеся решения проблем некоренных жителей республики.

Как оказалось, такие пункты имеются, более того, они в корне отличаются от подхода к этим проблемам ведущих политических сил.

Но что же еще послужило причиной для появления этого документа, в каких преобразованиях, по мнению его авторов, нуждается Эстония, и как эти идеи воспримут избиратели — смотрите в нашем видео-интервью!

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Что обещает Манифест ”Ээсти-Двести” русскоязычным жителям Эстонии?

03.05.2018
Главной внутриполитической новостью сегодняшнего дня стало обнародование ”Манифеста Eesti 200”, который призывает общественность к большей активности в деле дальнейшего реформирования государственных политик в разных сферах жизни.
Подробнее

Капитан полиции Ляэнеской префектуры задержан по подозрению в разглашении государственной тайны

03.05.2018
Сегодня утром чиновники бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны задержали капитана полиции Ляэнеской префектуры по подозрению в разглашении государственной тайны и обнародовании даннах по слежке.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
167,20 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €

ФОТО: Реконструкция вокзала обойдется Нарве существенно дороже, чем предполагалось изначально

03.05.2018
На следующей сессии Нарвского городского собрания будет рассмотрен вопрос об увеличении со стороны города самофинансирования реконструкции вокзала на 200 тысяч евро. Если этой суммы не хватит для завершения строительства, Департамент развития и экономики потребует у виновной стороны погасить разницу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Худрук Русского театра рассказал Delfi о причинах расставания с Еленой Скульской

03.05.2018
Художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось объяснил Delfi, с чем связан уход из театра писательницы Елены Скульской, работавшей там заведующей литературной частью. .
Подробнее

Однокомнатные квартиры в Таллинне, Тарту и Нарве: за сколько можно купить и что происходит на рынке

03.05.2018
Однокомнатные квартиры были, есть и как минимум в ближайшее время останутся самым популярным видом жилой недвижимости. Это и доступное жилье, и хороший объект для инвестирования. В 2015 году Delfi опубликовал обзор цен на однокомнатные квартиры в трех самых больших городах Эстонии и прогнозы на будущее от нескольких бюро недвижимости. Мы решили узнать, как изменилась ситуация за три года.
Подробнее


DELFI В СЕТУМАА: Как определить семейный статус по одежде и где находится "конец" Европы

03.05.2018
Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии "Delfi в Сетумаа".
Подробнее