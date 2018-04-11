11.04.2018, 13:49

ВИДЕО: ЧП на пароме Tallink: в ходе учений при выполнении упражнения ”человек за бортом” два человека оказались за бортом

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rus.delfi.ee
EST 12

В феврале прошлого года на следовавшем из Риги в Стокгольм пароме Tallinki Romantika проходили учения, в ходе которых в результате ошибки одного из членов экипажа двое его коллег оказались на бортом.

Пресс-секретарь Tallink Катри Линк сказала Delfi, что речь идет об учении, которое происходило в феврале 2017 года. ”Из-за ошибки одного из членов команды в ходе учений два других члена экипажа ненадолго оказались в воде”, — сообщила она и подчеркнула, что люди были быстро доставлены на борт. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам Линк, из случившегося были извлечены уроки и проведен дополнительный инструктаж команды.

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