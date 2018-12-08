ВИДЕО: Члены ОЛПЭ проголосовали за исключение из правления партии Русакова, Блинцовой и Сухорослова, но что-то пошло не так

Сегодня, 8 декабря, в Tallink Spa & Conference Hotell проходит очередной съезд Объединенной левой партии Эстонии. Собравшиеся единогласно проголосовали за исключение из правления партии трех ее членов. На собрании присутствовали шесть членов правления из десяти, таким образом было большинство и был собран кворум для принятия решений.

Однако член правления Вероника Храпко изъявила желание выйти из членов правления партии. Похоже, это стало неожиданностью.