18.06.2018, 13:22

ВИДЕО читателя Delfi: Самосуд над крикливыми птицами. Житель Мустамяэ скидывал с крыши дома птенцов чаек

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внимание, видео может шокировать!
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST 13

К Delfi обратилась Евгения, которая стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Видимо, мужчине надоели крики птиц, и он решил устроить самосуд. Читательнице удалось заснять все на камеру.

”Не могу до сих пор прийти в себя от увиденного… Мое сердце разбито, моя жизнь изменилась навсегда, и никогда более не будет прежней”, — пишет Евгения.

Она рассказывает, что в пятницу около 21:30 гуляла с подругой по Сыпрузе пуйестеэ в Мустамяэ, как вдруг они услышали пронзительные крики птиц. В небе над девятиэтажным домом летало множество чаек и ласточек, которые неистово кричали.

”Сначало возникло ощущение, что начался конец света, так громко и сильно они кричали. Птиц было очень много. Вскоре, мы стали свидетелями чудовищного преступления против живой природы! Некий нелюдь, одетый в черное и с черным зонтом, хладнокровно выкидывал птенцов из гнезд вниз с крыши девятиэтажного дома”, — описывает увиденное Евгения.

”Судя по поведению, он делал это уже не первый раз! Для того, чтобы птицы не смогли его атаковать, у него с собой был большой черный зонт. Мы конечно допускаем, что гнездящиеся на крыше многоэтажного дома птицы могут доставлять множество неудобств, но мы же люди! Неужели нельзя было обратиться за помощью в специальные органы, решить эту проблему адекватно, достойно человеку?” — возмущается женщина.

После увиденного она с подругой тут же стала звонить во всевозможные инстанции: Центр тревоги, Муниципальную полицию, Центр зажиты животных. МуПо попросило адрес дома, а Центр защиты животных позже заверил женщин, на мести инцидента уже побывали сотрудники МуПо.

”Что такое страшное случилось с этим человеком? Что с его душой? Как после того что он совершил, он будет дальше жить, есть, спать в конце концов!? Хотелось бы узнать, наказуемо ли подобное злодеяние в нашем государстве, или же у нас каждый недоразвитый может позволить себе, подобного рода преступления?” — вопрошает Евгения.

МуПо: нужно проверять крыши, когда птицы только начинают вить гнезда

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Руководитель по связям с общественностью Муниципальной полиции Таллинна Меэли Хунт отмечает, что МуПо обычно занимается только вопросами, связанными с домашними животными. Связанными с птицами и дикими животными проблемами стоит обращаться в Департамент защиты окружающей среды, Инспекцию защиты окружающей среды, или Союза защиты диких животных.

”Естественно, мы реагируем и при возможности оказываем помощь — как например, в мае, когда наш патруль помог утятам перейти дорогу с активным движением. Или же как в этом случае — едем на место, фиксируем ситуацию, информируем соответсвующие учреждения о проблеме, вызываем помощь”, — объясняет Хунт.

В пятницу вечером МуПо получила вызов к дому по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 232 из-за мужчины, скидывающего птенцов с крыши. В 22:50 патруль фиксирует ситуацию на месте инцидента: на земеле перед домом три мертвых птенца и два в критическом состоянии. Патруль связался с 1313, информационным номером Инспекции окружающей среды, где дали указания не трогать выживших птенцов, так как чайки-матери могут сами с ними справиться.

Таллиннский приют для животных забрал мертвых птенцов. В субботу поступило сообщение, что выжившие птенцы по прежнему находятся одни под окнами дома, а над ними кружит большая птица. В итоге патруль МуПо забрал птенцов и передал их Союзу защиты диких животных.

МуПо напоминает, что став свидетелем подобных случаев, нужно звонить по номеру 1313 в Инспекцию по защите окружающей среды или же связаться с Союзом защиты диких животных по номеру 56322200. Данные учреждения отвечают за решение того, начинать ли в отношении инцидента производство и предпринимать ли какие-то дальнейшие шаги.

А вот квартирным товариществам и владельцам домов стоит следить за крышами в период, когда птицы только начинают вить гнезда, чтобы потом не убивать вылупившихся птенцов, так как это недопустимо.

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