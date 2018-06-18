ВИДЕО читателя Delfi: Самосуд над крикливыми птицами. Житель Мустамяэ скидывал с крыши дома птенцов чаек

К Delfi обратилась Евгения, которая стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Видимо, мужчине надоели крики птиц, и он решил устроить самосуд. Читательнице удалось заснять все на камеру.
”Не могу до сих пор прийти в себя от увиденного… Мое сердце разбито, моя жизнь изменилась навсегда, и никогда более не будет прежней”, — пишет Евгения.
Она рассказывает, что в пятницу около 21:30 гуляла с подругой по Сыпрузе пуйестеэ в Мустамяэ, как вдруг они услышали пронзительные крики птиц. В небе над девятиэтажным домом летало множество чаек и ласточек, которые неистово кричали.
”Сначало возникло ощущение, что начался конец света, так громко и сильно они кричали. Птиц было очень много. Вскоре, мы стали свидетелями чудовищного преступления против живой природы! Некий нелюдь, одетый в черное и с черным зонтом, хладнокровно выкидывал птенцов из гнезд вниз с крыши девятиэтажного дома”, — описывает увиденное Евгения.
”Судя по поведению, он делал это уже не первый раз! Для того, чтобы птицы не смогли его атаковать, у него с собой был большой черный зонт. Мы конечно допускаем, что гнездящиеся на крыше многоэтажного дома птицы могут доставлять множество неудобств, но мы же люди! Неужели нельзя было обратиться за помощью в специальные органы, решить эту проблему адекватно, достойно человеку?” — возмущается женщина.