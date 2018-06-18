ВИДЕО читателя Delfi: Самосуд над крикливыми птицами. Житель Мустамяэ скидывал с крыши дома птенцов чаек

После увиденного она с подругой тут же стала звонить во всевозможные инстанции: Центр тревоги, Муниципальную полицию, Центр зажиты животных. МуПо попросило адрес дома, а Центр защиты животных позже заверил женщин, на мести инцидента уже побывали сотрудники МуПо.

”Что такое страшное случилось с этим человеком? Что с его душой? Как после того что он совершил, он будет дальше жить, есть, спать в конце концов!? Хотелось бы узнать, наказуемо ли подобное злодеяние в нашем государстве, или же у нас каждый недоразвитый может позволить себе, подобного рода преступления?” — вопрошает Евгения.

МуПо: нужно проверять крыши, когда птицы только начинают вить гнезда

Руководитель по связям с общественностью Муниципальной полиции Таллинна Меэли Хунт отмечает, что МуПо обычно занимается только вопросами, связанными с домашними животными. Связанными с птицами и дикими животными проблемами стоит обращаться в Департамент защиты окружающей среды, Инспекцию защиты окружающей среды, или Союза защиты диких животных.

”Естественно, мы реагируем и при возможности оказываем помощь — как например, в мае, когда наш патруль помог утятам перейти дорогу с активным движением. Или же как в этом случае — едем на место, фиксируем ситуацию, информируем соответсвующие учреждения о проблеме, вызываем помощь”, — объясняет Хунт.

В пятницу вечером МуПо получила вызов к дому по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 232 из-за мужчины, скидывающего птенцов с крыши. В 22:50 патруль фиксирует ситуацию на месте инцидента: на земеле перед домом три мертвых птенца и два в критическом состоянии. Патруль связался с 1313, информационным номером Инспекции окружающей среды, где дали указания не трогать выживших птенцов, так как чайки-матери могут сами с ними справиться.

Таллиннский приют для животных забрал мертвых птенцов. В субботу поступило сообщение, что выжившие птенцы по прежнему находятся одни под окнами дома, а над ними кружит большая птица. В итоге патруль МуПо забрал птенцов и передал их Союзу защиты диких животных.

МуПо напоминает, что став свидетелем подобных случаев, нужно звонить по номеру 1313 в Инспекцию по защите окружающей среды или же связаться с Союзом защиты диких животных по номеру 56322200. Данные учреждения отвечают за решение того, начинать ли в отношении инцидента производство и предпринимать ли какие-то дальнейшие шаги.

А вот квартирным товариществам и владельцам домов стоит следить за крышами в период, когда птицы только начинают вить гнезда, чтобы потом не убивать вылупившихся птенцов, так как это недопустимо.