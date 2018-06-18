18.06.2018, 13:22

ВИДЕО читателя Delfi: Самосуд над крикливыми птицами. Житель Мустамяэ скидывал с крыши дома птенцов чаек

 (68)
внимание, видео может шокировать!
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST 13

К Delfi обратилась Евгения, которая стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Видимо, мужчине надоели крики птиц, и он решил устроить самосуд. Читательнице удалось заснять все на камеру.

”Не могу до сих пор прийти в себя от увиденного… Мое сердце разбито, моя жизнь изменилась навсегда, и никогда более не будет прежней”, — пишет Евгения.

Она рассказывает, что в пятницу около 21:30 гуляла с подругой по Сыпрузе пуйестеэ в Мустамяэ, как вдруг они услышали пронзительные крики птиц. В небе над девятиэтажным домом летало множество чаек и ласточек, которые неистово кричали.

”Сначало возникло ощущение, что начался конец света, так громко и сильно они кричали. Птиц было очень много. Вскоре, мы стали свидетелями чудовищного преступления против живой природы! Некий нелюдь, одетый в черное и с черным зонтом, хладнокровно выкидывал птенцов из гнезд вниз с крыши девятиэтажного дома”, — описывает увиденное Евгения.

”Судя по поведению, он делал это уже не первый раз! Для того, чтобы птицы не смогли его атаковать, у него с собой был большой черный зонт. Мы конечно допускаем, что гнездящиеся на крыше многоэтажного дома птицы могут доставлять множество неудобств, но мы же люди! Неужели нельзя было обратиться за помощью в специальные органы, решить эту проблему адекватно, достойно человеку?” — возмущается женщина.

После увиденного она с подругой тут же стала звонить во всевозможные инстанции: Центр тревоги, Муниципальную полицию, Центр зажиты животных. МуПо попросило адрес дома, а Центр защиты животных позже заверил женщин, на мести инцидента уже побывали сотрудники МуПо.

”Что такое страшное случилось с этим человеком? Что с его душой? Как после того что он совершил, он будет дальше жить, есть, спать в конце концов!? Хотелось бы узнать, наказуемо ли подобное злодеяние в нашем государстве, или же у нас каждый недоразвитый может позволить себе, подобного рода преступления?” — вопрошает Евгения.

МуПо: нужно проверять крыши, когда птицы только начинают вить гнезда

ТОП

Руководитель по связям с общественностью Муниципальной полиции Таллинна Меэли Хунт отмечает, что МуПо обычно занимается только вопросами, связанными с домашними животными. Связанными с птицами и дикими животными проблемами стоит обращаться в Департамент защиты окружающей среды, Инспекцию защиты окружающей среды, или Союза защиты диких животных.

”Естественно, мы реагируем и при возможности оказываем помощь — как например, в мае, когда наш патруль помог утятам перейти дорогу с активным движением. Или же как в этом случае — едем на место, фиксируем ситуацию, информируем соответсвующие учреждения о проблеме, вызываем помощь”, — объясняет Хунт.

В пятницу вечером МуПо получила вызов к дому по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 232 из-за мужчины, скидывающего птенцов с крыши. В 22:50 патруль фиксирует ситуацию на месте инцидента: на земеле перед домом три мертвых птенца и два в критическом состоянии. Патруль связался с 1313, информационным номером Инспекции окружающей среды, где дали указания не трогать выживших птенцов, так как чайки-матери могут сами с ними справиться.

Таллиннский приют для животных забрал мертвых птенцов. В субботу поступило сообщение, что выжившие птенцы по прежнему находятся одни под окнами дома, а над ними кружит большая птица. В итоге патруль МуПо забрал птенцов и передал их Союзу защиты диких животных.

МуПо напоминает, что став свидетелем подобных случаев, нужно звонить по номеру 1313 в Инспекцию по защите окружающей среды или же связаться с Союзом защиты диких животных по номеру 56322200. Данные учреждения отвечают за решение того, начинать ли в отношении инцидента производство и предпринимать ли какие-то дальнейшие шаги.

А вот квартирным товариществам и владельцам домов стоит следить за крышами в период, когда птицы только начинают вить гнезда, чтобы потом не убивать вылупившихся птенцов, так как это недопустимо.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО читателя Delfi: Самосуд над крикливыми птицами. Житель Мустамяэ скидывал с крыши дома птенцов чаек

18.06.2018
К Delfi обратилась Евгения, которая стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Видимо, мужчине надоели крики птиц, и он решил устроить самосуд. Читательнице удалось заснять все на камеру.
Подробнее



Посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма

18.06.2018
Общественный деятель Евгений Криштафович прокомментировал один из постов посольства России в Эстонии. Посольство опубликовало комментарий замдиректора представителя МИД России в связи с принятием в Эстонии т.н. ”списка Магнитского”. В одном из комментариев посольство РФ упрекнуло Криштафовича в том, что он потешается на тему нацизма.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО: Его скрывала Жанна Фриске: бывший возлюбленный певицы раскрыл тайну их отношений

18.06.2018
Пётр Никитин долго хранил тайну, которая может взорвать русский шоу-бизнес, — отношения с Жанной Фриске. Спустя три года после ее смерти он сделал сенсационное заявление и дал ответ на вопрос, почему в итоге на его месте оказался другой, пишет НТВ.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552007
150,30 €
90,18 €

Нарвский колледж получил более 100 заявок на учебу от российских абитуриентов

18.06.2018
Нарвский колледж Тартуского университета второй год подряд принимает заявки из-за рубежа. В этом году их число выросло более чем в три раза. Больше всего заявок из России — 103, пишет rus.err.ee.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Режиссера и депутата Станислава Говорухина похоронили с воинскими почестями

18.06.2018
В Москве состоялись похороны режиссера, председателя комитета Госдумы РФ по культуре Станислава Говорухина. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. У могилы выстроился почетный караул, который дал несколько оружейных залпов перед тем, как гроб опустили в землю. Затем прозвучал Гимн России, сообщает ТАСС.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Доверительные отношения с врачом: секрет успеха

18.06.2018
Коммуникабельные пациенты реже сталкиваются с трудностями медицинского толка, чем те, кто игнорирует силу доверительного общения, — сообщается в недавнем исследовании Massachusetts General Hospital. Более того, располагающее отношение при лечении больных атеросклерозом оказывает эффект, сравнимый с действием статинов — препаратов, снижающих уровень холестерина в крови.
Подробнее