ВИДЕО ЧИТАТЕЛЕЙ: За полтора часа в Таллинне выпало больше трети месячной нормы осадков. В столице было 20 локальных потопов

По данным дождемеров АО "Таллинна веcи" вчерашний ливень, начавшийся в 22.30 и закончившийся примерно в 23.45, был необычайно интенсивным. В среднем за полтора часа выпало более 26 мм осадков, что превышает 37 процентов от июньской месячной нормы (69 мм), сообщает Raepress.

Особенно много осадков выпало в районах улиц Ярвевана, Меремехе, Тонди и Палдиского шоссе

Локальных "потопов" зафиксировано в городе более 20. Основные проблемы возникли в туннеле в Юлемисте, в начале улицы Лаагна, под виадуком Кристийне-Эндла, на перекрестке улицы Ыйсмяэ и Палдиского шоссе, на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа, на продолжении улицы Таммсааре, Нарвском шоссе, улице Туукри и в парке Кадриорг, в районе улицы Поска и на парковке на улице Вана-Пирита. Почти всюду нормальное состояние улиц восстановилось к часу ночи, на улицах Туукри и Лаагна, а также в Кадриорге — к трем часам ночи.

Хотя канализационная система действовала на полную мощность, она не в состоянии защитить от возникновения подтопления при такой интенсивности осадков.

Пальяссаареская водоочистная станция работала на пределе своих возможностей. Как сообщил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, город проанализирует ситуацию в каждом из подтопленных мест и определит меры, позволяющие избежать таких потопов в будущем.