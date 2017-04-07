ВИДЕО: Цахкна: если дипломатия говорить не в силах, то будет говорить оружие

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна сказал, что сегодняшняя ракетный удар США по базе сирийской армии был ответом на использование химического оружия со стороны правительственных войск.

”Очевидно, что это химическое оружие было применено режимом Асада, который крайне мощно поддерживается Россией также в военном плане. Этому предшествовала и блокировка осуждающей резолюции Совета Безопасности ООН. ”Министр иностранных дел США тоже очень ясно дал понять, что политика России в Сирии провалилась, поскольку с 2014 года и позже давались очень четкие обещания вывести из Сирии химическое оружие и больше его не использовать. Мы же видим обратное. Так что, по моей оценке, не оставалось ничего иного, как дать очень конкретный ответ, который имел очень четкую направленность”, — сказал Цахкна.

Министр сказал, что выполнение международных прав и договоренностей в интересах Эстонии. ”Использование химического оружия абсолютно недопустимо. Существует общая договоренность не делать этого, и иначе этот посыл донести до Путина и Асада было бы очень трудно”, — отметил Цахкна.

По словам министра, более серьезный урон нанесли бы очередные долгие разбирательства по поводу того, имел ли вообще место быть факт использования химического оружия, кто это сделал и т.д. В таком случае можно было ожидать повторения ситуации, когда несколько лет назад за использованием химического оружия не последовало никакого серьезного ответа. ”Эта система, о которой договорились в 2014 году, четко не работала, поэтому необходимо говорить на другом языке: если дипломатия не в силах говорить, то будет говорить оружие”, — подытожил глава МИДа.