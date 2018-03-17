ВИДЕО: ”Брюссельский дневник с Яной Тоом”: экономическая война на пороге?

В эфире – очередной ролик видеопроекта «Брюссельский дневник с Яной Тоом». На этот раз темой выпуска стала экономическая война, которую президент США Дональд Трамп фактически объявил Европейскому союзу.

В обычной для него пафосной манере президент Трамп известил весь мир через свой Твиттер о намерении ввести пошлины на импорт стали и алюминия.

”По версии американских СМИ Трамп решил ввести пошлины, находясь в крайнем раздражении из-за нападок прессы. Но на деле это решение на сто процентов соответствует взглядам на жизнь сорок пятого президента Соединенных Штатов, — отмечает Яна Тоом. — Торговый дефицит США — около 800 миллиардов долларов. Трамп считает, что виной тому — глупые торговые соглашения”.

США и ЕС угрожают друг другу повышением пошлин и на другие товары. По словам евродепутата, разговоры о пошлинах на джинсы могут казаться забавными, но по сути точечный обмен пошлинами и есть торговая война — и это уже не смешно.

”Эстония пострадает от экономической войны хотя бы потому, что мы являемся частью ЕС, — констатирует Яна Тоом. — Все послевоенные годы экономическое сотрудничество США и ЕС всегда было фундаментом для политического и военного союза. Если США и ЕС становятся политическими противниками, то и союз в сфере политики и безопасности оказывается под угрозой”.