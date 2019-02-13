13.02.2019, 07:32

ВИДЕО | Большая ложь: дипломная работа Райнера Вакра — плагиат

 (109)
Вакра: я писал свою работу добросовестно
Микк Салу
Микк Салу
EST 84

Дипломная работа одной из ведущих фигур Социал-демократической партии Райнера Вакра (37) списана с отчетов Института экологичной Эстонии (Säästva Eesti Instituut). Среди прочего Вакра присвоил проведенное другим студентом исследование и выдал его за свою работу. В ответ на запрос Ekspress Вакра стал отрицать, изворачиваться и юлить.

Сейчас Райнер Вакра — важный политик. Член правления Социал-демократической партии. Председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде. Уже годами он выступает как влиятельный специалист по окружающей среде, и его особая сфера интересов — именно мусорное и упаковочное хозяйство. На выборах в Рийгикогу он первый номер соцдемов в Нымме и Мустамяэ. "Цель — стать министром окружающей среды", — говорит сам Вакра Ekspress.

Но его защищенная в 2002 году в Таллиннском университете дипломная работа — грубый плагиат, где один в один десятками страниц скопирован отчет SEI.

Это не пересказ, чрезмерное цитирование или недостаточное указание источников. Очевидно, это сделанный на компьютере копипейст. Тот же текст, те же заголовки, то же разделение, те же подзаголовки, те же подчеркивания, те же выделения, те же вставленные в текст графики, даже орфографические ошибки и опечатки те же.

Основная часть диплома представляет собой копипейст вышедшего в том же году рапорта SEI "Подготовка системы сбора и вторичного использования упаковочных отходов в Тарту” ("Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus”). Как видно, сходится даже название.

Вводная часть и ”история вопроса” представляет собой, в основном, другой рапорт SEI "Составление экономических расчетов запуска общегосударственной системы сбора и вторичной переработки упаковочных отходов” ("Üleriigilise pakendi- ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutamissüsteemi käivitamise majanduslike arvestuste koostamine”).

Заказчиком работ и партнером SEI (сейчас организация носит название Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды) было Министерство окружающей среды. Руководителем проекта и автором рапортов являлся в то время Харри Моора, признанный на международной уровне эксперт по окружающей среде. ”Вакра не имел к этому никакого отношения. Я его не знал. Его имя стало мне известно лишь спустя много лет спустя, когда он стал политиком и начал высказываться на темы, касающиеся окружающей среды”, — говорит Моора.

Разговоры о том, что работа Вакра — плагиат, звучали в определенных кругах уже давно. ”Некогда было основательно изучить вопрос, да, к тому же, столько времени прошло”, — отвечает Моора на вопрос о том, почему он не стал ничего не предпринимать.

Издание отмечает, что 17 лет назад, когда Вакра защищал диплом, интернет был не так развит, поэтому и обнаружение плагиата было затруднительно. Министерство окружающей среды не выкладывало свои рапорты в сеть. Не публиковались в интернете и дипломные работы студентов. Журналисту пришлось изрядно попотеть, чтобы найти работу Вакра в одном из складских помещений Таллиннского университета.

При сравнении работ сомнений в плагиате не остается. Даже приведенный в дипломе опрос населения по вопросам утилизации отходов был позаимствован Вакра у студентки Тюриского колледжа Тартуского университета Кейу Руус-Лепп. Лепп подтвердили изданию, что провела опрос сама и Райнера Вакра не знала.

Сам Вакра говорит, что работал над одной и той же темой параллельно с Моора. Также он говорит, что не сослался на одну из использованных работ, поскольку к моменту написания диплома та была еще не готова.

”Это не плагиат”, — заверяет Вакра.

"Обвинение в плагиате — серьезное дело"

ТОП

”Считаю необходимым прокомментировать возникшие в отношении моей дипломной работы подозрения. Получая 17 лет назад свое первое высшее образование, я в рамках выпускной работы принимал участие в пилотном проекте по сбору упаковки в Тарту. Один из инициаторов проекта был руководителем моей дипломной работы, с которым я тесно сотрудничал при написании работы и который предоставлял мне содействующие написанию работы материалы и рекомендации. Я писал свою работу добросовестно, используя предоставленные моим руководителем материалы, которые на тот момент не были нигде опубликованы и которые были созданы в результате совместной работы участников проекта”, — написал Вакра в Facebook.

"Также я принимал во внимание все известные мне правила по написанию и составлению дипломной работы. Как рецензент, так и комиссия оценили мою работу на 5. После защиты SEI опубликовал рапот, в котором использовались те же источники и данные. Сегодня, спустя 17 лет, я понимаю, что с моей стороны было бы корректно сослаться на рабочую версию рапорта. Но обвинение в плагиате — серьезное дело, поэтому я намерен обратиться в Таллиннский университет для получения объективной оценке своей работе и процедуре ее защиты”, — сообщил политик.

Читайте также: