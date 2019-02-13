ВИДЕО | Большая ложь: дипломная работа Райнера Вакра — плагиат

Основная часть диплома представляет собой копипейст вышедшего в том же году рапорта SEI "Подготовка системы сбора и вторичного использования упаковочных отходов в Тарту” ("Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus”). Как видно, сходится даже название.

Вводная часть и ”история вопроса” представляет собой, в основном, другой рапорт SEI "Составление экономических расчетов запуска общегосударственной системы сбора и вторичной переработки упаковочных отходов” ("Üleriigilise pakendi- ja pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutamissüsteemi käivitamise majanduslike arvestuste koostamine”).

Заказчиком работ и партнером SEI (сейчас организация носит название Таллиннский центр Стокгольмского института окружающей среды) было Министерство окружающей среды. Руководителем проекта и автором рапортов являлся в то время Харри Моора, признанный на международной уровне эксперт по окружающей среде. ”Вакра не имел к этому никакого отношения. Я его не знал. Его имя стало мне известно лишь спустя много лет спустя, когда он стал политиком и начал высказываться на темы, касающиеся окружающей среды”, — говорит Моора.

Разговоры о том, что работа Вакра — плагиат, звучали в определенных кругах уже давно. ”Некогда было основательно изучить вопрос, да, к тому же, столько времени прошло”, — отвечает Моора на вопрос о том, почему он не стал ничего не предпринимать.

Издание отмечает, что 17 лет назад, когда Вакра защищал диплом, интернет был не так развит, поэтому и обнаружение плагиата было затруднительно. Министерство окружающей среды не выкладывало свои рапорты в сеть. Не публиковались в интернете и дипломные работы студентов. Журналисту пришлось изрядно попотеть, чтобы найти работу Вакра в одном из складских помещений Таллиннского университета.

При сравнении работ сомнений в плагиате не остается. Даже приведенный в дипломе опрос населения по вопросам утилизации отходов был позаимствован Вакра у студентки Тюриского колледжа Тартуского университета Кейу Руус-Лепп. Лепп подтвердили изданию, что провела опрос сама и Райнера Вакра не знала.

Сам Вакра говорит, что работал над одной и той же темой параллельно с Моора. Также он говорит, что не сослался на одну из использованных работ, поскольку к моменту написания диплома та была еще не готова.

”Это не плагиат”, — заверяет Вакра.

"Обвинение в плагиате — серьезное дело"

”Считаю необходимым прокомментировать возникшие в отношении моей дипломной работы подозрения. Получая 17 лет назад свое первое высшее образование, я в рамках выпускной работы принимал участие в пилотном проекте по сбору упаковки в Тарту. Один из инициаторов проекта был руководителем моей дипломной работы, с которым я тесно сотрудничал при написании работы и который предоставлял мне содействующие написанию работы материалы и рекомендации. Я писал свою работу добросовестно, используя предоставленные моим руководителем материалы, которые на тот момент не были нигде опубликованы и которые были созданы в результате совместной работы участников проекта”, — написал Вакра в Facebook.

"Также я принимал во внимание все известные мне правила по написанию и составлению дипломной работы. Как рецензент, так и комиссия оценили мою работу на 5. После защиты SEI опубликовал рапот, в котором использовались те же источники и данные. Сегодня, спустя 17 лет, я понимаю, что с моей стороны было бы корректно сослаться на рабочую версию рапорта. Но обвинение в плагиате — серьезное дело, поэтому я намерен обратиться в Таллиннский университет для получения объективной оценке своей работе и процедуре ее защиты”, — сообщил политик.