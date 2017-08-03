ВИДЕО: Беспилотные автобусы не такие уж беспилотные: без помощи человека не обойтись

Недавно в Таллинн прибыли беспилотные автобусы и уже вышли на линию. Несмотря на то, что они самоуправляемые, практика показала, что без помощи человека им не справиться.

Так, выяснилось, что автобус Easymile не способен понимать дорожные знаки и распознавать ожидающих возможности перейти дорогу людей, в связи с чем последние вынуждены ждать, пока автобус не проедет и они смогут пересечь проезжую часть.

Вопрос вызывает и безопасность пассажиров. Что будет в случае резкого торможения? Даже при нынешней низкой скорости непристегнутые пассажиры покатились бы по салону кубарем. В связи с этим большую роль в обеспечении безопасности играют кондуктор, который поддерживает низкую скорость и подает сигнал при приближении к пешеходному переходу.