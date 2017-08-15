ВИДЕО: Археологические находки позволят подробнее изучить совместное прошлое Эстонии, Финляндии и Восточной Европы

В ходе произведенных на территории Финляндии, Эстонии и России раскопок были найдены доказательства существования более 10 000 назад заселения людей, общавшихся друг с другом, пишет Eesti Päevaleht.

Для более подробного изучения феномена археологи раскапывают ”следы” первых колонизаторов Северо-восточной Европы в финском Муйламяки.

Находки дают информацию не только о Финляндии, но и об Эстонии и о странах Балтии и заселении лесов Восточной Европы в более широком аспекте. Речь идет о начале т. н. периода колонизации, в ходе которого произошло заселение территорий Эстонии и Финляндии.

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