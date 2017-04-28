ВИДЕО: Антиэстонская пропаганда со стороны России 10 лет назад и сейчас

Апрельские события десятилетней давности дали российским СМИ много возможностей для записи материала, который и до сих пор используется в целях антиэстонской пропаганды.

Основываясь на материалах TV3 и Propastop, программа Delfi TV "Sensor" вместе с эстонскими экспертами узнали, как пропаганда против Эстонии осуществлялась 10 лет назад и сейчас.

От постановочных кадров времен событий ”Бронзовой ночи” и телепередач о том, что молодежь в странах Балтии не может заработать и 200 евро, до кричащего на Яну Тоом Жириновского и внедрения статей Sputnik в эстонскую онлайн среду — в видеосюжете Delfi.