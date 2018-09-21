21.09.2018, 17:29
ВИДЕО│ АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI "Правильные русские": Макаров — об отношении к России и Путину
Роман Старапопов
автор передачи
Радиоведущий Иван Макаров, высказывания и мнения которого вызывают резонанс в обществе, рассказал о своем отношении к России и Путину, а также ответил на вопрос, чей Крым. Скоро на Delfi TV передача "Правильные русские" Эстонии.
Эстонцы их называют “правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение “крымского сценария” в Эстонии? Об этих и других острых темах — скоро на Delfi TV.