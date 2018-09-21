21.09.2018, 17:29

ВИДЕО│ АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI "Правильные русские": Макаров — об отношении к России и Путину

 (33)
возможен ли крымский сценарий?
Роман Старапопов
Роман Старапопов
автор передачи 
EST 2

Радиоведущий Иван Макаров, высказывания и мнения которого вызывают резонанс в обществе, рассказал о своем отношении к России и Путину, а также ответил на вопрос, чей Крым. Скоро на Delfi TV передача "Правильные русские" Эстонии.

Эстонцы их называют “правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение “крымского сценария” в Эстонии? Об этих и других острых темах — скоро на Delfi TV.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Школьная жизнь как маленький ад, полный зрителей

21.09.2018
6 сентября в социальной сети «Вконтакте» появилось видео, которое началось с драки двух подростков, а закончилось избиением одного из них. Несколько человек держали 17-летнего юношу, один из агрессоров бил его, а толпа вокруг одобрительно кричала. Через несколько дней видео появилось на всех крупных новостных порталах Эстонии.
Подробнее





ВИДЕО│ АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI "Правильные русские": Макаров — об отношении к России и Путину

21.09.2018
Радиоведущий Иван Макаров, высказывания и мнения которого вызывают резонанс в обществе, рассказал о своем отношении к России и Путину, а также ответил на вопрос, чей Крым. Скоро на Delfi TV передача "Правильные русские" Эстонии.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

Три лыжника сборной Норвегии трагически погибли за полтора месяца

21.09.2018
Норвежский лыжный спорт переживает непростые времена. За 48 дней трагически погибли три известных лыжника, в разные годы входившие в состав национальной команды. Чтобы пережить непростые времена, членам сборной Норвегии оказывается психологическая помощь, сообщает VG.
Подробнее


Украинца "завернули" в Таллиннском аэропорту. Почему ваших близких могут не пустить в Эстонию и как этого избежать

21.09.2018
В редакцию Delfi обратилась Наталия, которая возмущена тем, что прилетевшего в Таллинн украинца — с ее точки зрения, безосновательно — отправили обратно на родину. Представитель Департамента полиции и погранохраны поясняет, почему это произошло и что делать, чтобы такого не случилось.
Подробнее

”Дело не в Метсавасе”. Глава Инспекции по защите данных не прошел проверку КаПо

21.09.2018
Позавчера Министерство юстиции сообщило, что глава Инспекции по защите данных Марко Аавик покинул должность по собственному желанию. Причина — проверка КаПо, которую он не прошел.
Подробнее

ВИДЕО: Еще один водитель рейсового автобуса чудом избежал столкновения с грузовиком во время обгона

21.09.2018
На этой неделе читатель прислал Delfi видео, где водитель Lux Express совершает опасный обгон и еле-еле избегает столкновения с грузовиком. Другой читатель прислал еще одно видео, где ситуация повторяется с другим рейсовым автобусом.
Подробнее