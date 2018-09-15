15.09.2018, 18:36
ВИДЕО│ АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI "Правильные русские": Криштафович рассказал о скандальном "перформансе" "Путин, пошел в ж*пу"
Роман Старапопов
автор передачи
В 2014 году в Эстонии большой резонанс вызвало видео, в котором одиозный русскоязычный общественный деятель Евгений Криштафович посылает президента России Владимира Путина в ж**у.
В интервью Delfi Криштафович рассказал, зачем и для с какой целью снял "перформанс", а также что его на это вдохновило.
Эстонцы их называют “правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение “крымского сценария” в Эстонии? Об этих и других острых темах — скоро на Delfi TV.