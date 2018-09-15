ВИДЕО│ АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI "Правильные русские": Криштафович рассказал о скандальном "перформансе" "Путин, пошел в ж*пу"

В интервью Delfi Криштафович рассказал, зачем и для с какой целью снял "перформанс", а также что его на это вдохновило.

Эстонцы их называют “правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение “крымского сценария” в Эстонии? Об этих и других острых темах — скоро на Delfi TV.