ВИДЕО: Анализ на бактерии и вирусы. После таллиннского общественного транспорта нужно тщательно мыть руки

Таллиннский общественный транспорт не настолько грязен, чтобы представлять опасность для жизни пассажиров, но после поездки на автобусе совать пальцы в рот точно не следует, предупреждает Eesti Päevaleht.

Foto: Tiit Blaat



Пробы, взятые в общественном транспорте столицы и других общественных местах, показали то, в чем, конечно, никто и так не сомневался: руки надо мыть часто. Особенно в нынешнее время, когда распространяются вирусные инфекции.

Раймонд Охак, представитель Net-Foodlab OÜ, занимающегося вопросом пищевой безопасности и предоставлением лабораторных услуг, сказал, что пробы, взятые из наиболее часто посещаемых мест, не удивили результатами, но все-таки людям следует помнить, что то, что кажется чистым, может таковым не являться.

”Учитывать надо также то, что на дворе зима. Летом показатели были бы выше. Живые организмы, которые остаются на поверхностях, также нуждаются в тепле”, — пояснил Охак.

Прибор, с помощью которого исследуют уровень органического загрязнения на той или иной поверхности, называется луминометром, в данном случае это — Hygiena SystemSURE Plus.

Foto: Tiit Blaat

Пробы на автобусном сиденье дали результат 423 — там мог сидеть, например, бездомный с грязными штанами. Железное правило таково, что когда луминометр дает результат меньше 60, то в сфере питания ситуацию можно считать удовлетворительной, хотя в пищевой промышленности стараются понизить показатель до 20. При результате от 100 и выше, нужно обязательно мыть руки после соприкосновения с такой поверхностью.

Graafika: Toom Tragel

Ни одно из проанализированных мест не было настолько грязно, чтобы представлять опасность для жизни.

Самым грязным местом по результатам проб оказались поручни средней двери троллейбуса номер 4, проба с них дала результат 846, то есть эта поверхность была в 8 раз грязнее, чем клавиатура банкомата.

Руководитель Tallinna Linnatransport AS Энно Тамм отмечает, что городские автобусы моют, чстят каждую ночь, а при необходимости отправляют в специализированную мойку, иногда организуют химчистку — чаще летом, когда салон сохнет быстрее.