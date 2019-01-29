ВИДЕО: Адов автобус до школы: стужа, изморозь, открытые двери и дым. Или это пар?

Янно Вальдманн, чей ребенок ездит в школу на автобусе, рассказал, что в прошлый вторник детей везли на автобусе, полном дыма.

Мужчина также разместил в соцсети видео, на котором видны белая дымка и изморозь. Также отец отметил, что в автобусе не всегда хватает всем мест. Некоторые дети вынуждены ехать стоя.

Другие родители также добавили, что автобус, обслуживающий линию в тот вторник, был со сломанной передней дверью.

Предприятие, занимающееся организацией перевозок школьников, называется OÜ Tulisilma. Его директор Калев Таммемяги признал, что у автобуса имелась техническая неисправность.

”Замерз тосол, и в автобусе было примерно так же холодно, как и на улице. Но вместо того, чтобы заставить детей ждать замены автобуса, лучшим вариантом показалось все же взять детей”, — прокомментировал ситуацию Таммемяги.

По его словам, то, что видно на видео — не дым, а пар.

Директор также признал неисправность передней двери.

”Дверь не закрывалась и не открывалась. И для того, чтобы зашел очередной ученик, водитель сам, вручную, открывал дверь, а потом закрывал”, — пояснил он.