ВИДЕО 30-летней давности: как Михаил Горбачев в Эстонии побывал

В 1985 году место генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии занял 54-летний Михаил Горбачев. Спустя два года после прихода к власти Горбачев посетил Эстонию. Это произошло незадолго до того, как в республике начались глобальные перемены, вспоминает Forte.

Горбачев прибыл в ЭССР 19 февраля 1987 года. Интерес к визиту прогрессивного руководителя СССР был очень высок. Народ на встречах с генсеком был достаточно спокон, но активен. Михаила Горбачева расспрашивали о разных проблемах, например, с квартирами. Люди даже смели требовать решения разных вопросов, но Горбачев говорил о своем и продолжал пожимать руки.

Горбачев побывал в Эстонском доме колхозника, у монумента Ленина, посетил мемориал Маарьямяэ, Таллиннский политехнический институт, Колхоз имени 9 мая, гостевой дом в Вяятса (местечке в центре Эстонии, в нынешнем уезде Ярвамаа), где глава государства попросил сыграть ”Сааремааский вальс”, который он когда-то слышал. Но у музыкантов отсутствовали ноты вальса, и пожелание руководителя СССР осталось неисполненным.

В то же время в Таллинне проходил 20-й конгресс комсомола (ЛКСМЭ), о котором Горбачеву не сообщили, испугавшись, что он и его посетит. Но разговаривая на улице с молодежью, Горбачев узнал нем и решил туда отправиться. Конгресс противоречил взглядам руководителя ЭССР Карла Вайно, создавал риск нарушить его планы по развитию ЭССР.

Все-таки самым ярким событием конгресса стала ошибка Горбачева — в своей речи он обратился не к тому народу.

”От имени ЦК КПСС сердечно приветствую латвийскую молодежь”, — сказал Михаил Горбачев собравшимся эстонским комсомольцам.

Возникло замешательство. После второго упоминания Латвии причина недоумения слушателей стала известна Горбачеву — третьего раза не было.

Сопровождающие главы государства объяснили ошибку тем, что Горбачев прибыл в Эстонию из Латвии, не успел перестроиться — обратился по инерции. Между тем, перед отъездом Михаил Горбачев лично передал первому секретарю ЛКСМЭ свои извинения.