ВИДЕО: 23 августа на Маарьямяги состоится открытие мемориала жертвам коммунизма

”Преступления нацизма глубоко осознаны, изучены и вне сомнений, чего, к сожалению, нельзя сказать о преступлениях коммунистических режимов, которые затронули почти все континенты. Огромные потери из-за красного террора понес и русский народ. Мы имеем дело с серьезным пробелом в международной исторической дискуссии и образовании. В Эстонии плачевные последствия коммунистического правления хорошо известны, поэтому наша страна играет важную роль в распространении знаний о преступлениях коммунизма”, — сказала член правления Института исторической памяти Эстонии Сандра Вокк.

По ее словам, у обществ Европы разный опыт с тоталитарными идеологиями XX века. ”Лучшего взаимопонимания в рамках этой тематики можно достичь стремясь к общей культуре памяти, которая означает следующее — равно уважительное отношение ко всем жертвам тоталитаризма и защита свободы и человечности от всех его проявлений без двойных стандартов. Поэтому намеченная конференция в Таллинне является частью общеевропейской дискуссии об исторической памяти”, — заявила Вокк.

До начала конференции на Маарьямяги будет открыт мемориал жертвам коммунизма в Эстонии.