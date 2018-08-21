21.08.2018, 12:51

ВИДЕО: 23 августа на Маарьямяги состоится открытие мемориала жертвам коммунизма

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rus.delfi.ee
EST

23 августа, в общеевропейский день памяти жертв тоталитаризма, в Таллинне состоится международная конференция ”Европейская память и преступления коммунистических режимов: миллионы жертв неосуществленной утопии”, целью которой является пролить свет на преступления коммунизма, оставшиеся в тени других исторических событий и обсудить возможности для создания единой европейской культуры памяти. До начала конференции, на Маарьямяги, состоится открытие мемориала жертвам коммунизма в Эстонии.

”Преступления нацизма глубоко осознаны, изучены и вне сомнений, чего, к сожалению, нельзя сказать о преступлениях коммунистических режимов, которые затронули почти все континенты. Огромные потери из-за красного террора понес и русский народ. Мы имеем дело с серьезным пробелом в международной исторической дискуссии и образовании. В Эстонии плачевные последствия коммунистического правления хорошо известны, поэтому наша страна играет важную роль в распространении знаний о преступлениях коммунизма”, — сказала член правления Института исторической памяти Эстонии Сандра Вокк.

По ее словам, у обществ Европы разный опыт с тоталитарными идеологиями XX века. ”Лучшего взаимопонимания в рамках этой тематики можно достичь стремясь к общей культуре памяти, которая означает следующее — равно уважительное отношение ко всем жертвам тоталитаризма и защита свободы и человечности от всех его проявлений без двойных стандартов. Поэтому намеченная конференция в Таллинне является частью общеевропейской дискуссии об исторической памяти”, — заявила Вокк.

До начала конференции на Маарьямяги будет открыт мемориал жертвам коммунизма в Эстонии.

”На стенах мемориала более 22 000 имен жителей Эстонии разных национальностей, убитых коммунистами или же погибших в заключении или на принудительном поселении из-за нечеловеческих условий содержания. Большая часть из них лежит в безымянных могилах. Мемориал посвящен абсолютно всем репрессированным советской властью в 1940-1991 годах жителям Эстонии. 23 августа с 18 часов вечера все желающие приглашаются в мемориал, где гостей ждет музыкальная инсталляция”, — добавила она.

Организаторы церемонии открытия мемориала жертвам коммунизма в Эстонии: Институт исторической памяти Эстонии, министерство юстиции Эстонии,организационная команда ”Эстонская Республика 100”. Конференцию проводит Институт исторической памяти Эстонии и министерство юстиции Эстонии при поддержке посольства Германии в Эстонии.

Официальная церемония открытия мемориала 23 августа в 12.00. Начало конференции в Эстонском музее кино 23 августа в 14.00. О мемориале на русском: https://www.memoriaal.ee/ru/

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