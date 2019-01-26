Вид на жительство за миллионные инвестиции в прошлом году в Эстонии получили три иностранца

На основании специального вида на жительство, предусмотренного для крупных инвесторов, в 2018 году вид на жительство в Эстонии получили три человека, пишет rus.err.
С 2017 года закон об иностранцах разрешает выдавать виды на жительство иностранцам, которые сделали прямые инвестиции в предприятие, внесенное в коммерческий регистр Эстонии в размере не менее одного миллиона евро.
При этом крупный инвестор не должен иметь реального места жительства в Эстонии, и не обязан регистрировать эстонское место жительства в регистре населения.
В Эстонии специальный вид на жительство для крупных инвесторов был введен с целью привлечения иностранных инвестиций, чтобы тем самым оказывать положительное влияние на экономику.
Инвестиции должны быть постоянными в течение срока действия вида на жительство.