Вице-спикер Рийгикогу выступит в Баку с докладом о борьбе с ложной информацией

В пятницу он выступит на Бакинском международном гуманитарном форуме с докладом о предотвращении распространения ложной информации. По словам вице-спикера, преимущество получает тот, кто первым опубликует информацию. Он также отметил, что малым государствам тяжело бороться с дезинформацией со стороны крупных государств. Для этого необходимо сотрудничество между союзниками.

По словам Лаанета, наряду с Грузией и Украиной, в сотрудничество в рамках восточного партнерства следует включить и Азербайджан. В ходе визита запланированы встречи вице-спикера с руководителями государства. Сегодня он встретится с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. ”Эстония готова делиться опытом с государствами восточного партнерства, а также организовывать программы обучения для дипломатов и научную деятельность для исследования восточного партнерства”, — сказал Лаанет.

Визит вице-спикера продлится до субботы, 27 октября.