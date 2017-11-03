Вице-мэром Таллинна станет Зюлейха Измайлова. Кто она такая?

О председателе партии «Зеленые Эстонии» Зюлейхе Измайловой, которая в скором времени станет вице-мэром Таллинна, общественность знает немного. Из всей своей прошлой деятельности она больше всего запомнилась в качестве добровольца.

В открытых источниках о ней информации весьма мало. Измайлова родилась в Таллинне в 1985 году. Ее мать — эстонка, отец — азербайджанец. До смерти отца ее семья жила в Азербайджане, после же ее мать с ней и ее сестрой вернулись в Эстонию. У Зюлейхи Измайловой двое детей, ее супруг Йоонас Лакс работает руководителем продаж крупных проектов в фирме TREV-2, занимающейся дорожным строительством.

Ранее в медиа Измайлова презентовала себя как активист, журналист и свободный фотограф. Она была добровольцем в организации ”Эстонское Зеленое движение”, занимающейся вопросами защиты окружающей среды.

Помимо партии ”Зеленых”, Измайлова связана также с тремя НКО: MTÜ Noored Rohelised, MTÜ Järvakandi Mõis и MTÜ Flying Squirrel Creations. Во всех трех она со своим супругом — члены правления.

Политикой Измайлова занялась в 2005 году: вступила в Социал-демократическую партию. Была ее членом до ноября 2012, пару лет была беспартийной, а потом вступила в партию ”Зеленых Эстонии”.

В марте 2017 году Измайлову выбрали председателем. В анкете кандидата на местных выборах этого года она отметила в графе ”Образование” — ”среднее или средне-специальное”.