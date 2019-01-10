10.01.2019, 15:09

Вице-мэр Зюлейха Измайлова ждет ребенка, но делать паузу в работе не будет

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
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Züleyxa Izmailova
Züleyxa IzmailovaFoto: Priit Simson

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова находится в ожидании третьего ребенка, который должен появиться на свет в начале лета. При этом делать перерыв в своей работе чиновник не намерена.

Зеленые Эстонии сообщили Delfi, что заместителя Измайловой искать не планируют: ”Мы, действительно, этого не обсуждали, поскольку современным женщинам не обязательно уходить в декрет и, скорее всего, это предубеждение. Зюлейха Измайлова не планирует отстраняться от работы”.

Муж Измайловой является членом правления и генеральным секретарем партии Зеленые Эстонии. У супругов уже есть двое детей: мальчик и девочка.

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