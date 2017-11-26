Вице-мэр Таллинна рекламирует магазин оптики

В рекламе магазина оптики Pere Optika, которая появляется на эстонских телеканалах и в газетах, в качестве модели задействованы вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова и ее муж Йоонас Лакс, передает rus.err.ee.

По словам Измайловой, эти рекламы были сделаны еще до того, как она заняла ответственный пост в столичной горуправе: "Это было сделано давно, — сообщила Измайлова ERR. — Там был еще и один благотворительный нюанс, но я не могу сейчас это детальнее прокомментировать".

Измайлова сказала, что не в курсе, показывали ли эту рекламу где-нибудь во время предвыборной кампании, отметив, что она лишь просто модель.

По словам члена правления Таллиннского ТВ Рево Раудъярва, производством рекламы занимался Kanal 2. Помимо этих двух телеканалов, рекламу можно также увидеть на портале Delfi и кое-где еще.