30.08.2018, 14:10

Вице-мэр Таллинна Мёльдер: надо восстановить комиссии по делам несовершеннолетних

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rus.delfi.ee
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Kohtumine abilinnapea Tõnis Mölderiga
Tõnis MölderFoto: Kristjan Järv

Для возвращения на путь нормальной жизни соскочивших с него подростков надо возродить комиссии по делам несовершеннолетних — с таким предложением выступил на созванном сегодня "круглом столе", посвященном участившимся случаям появления молодежных шаек, вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, курирующий социальные вопросы.

"Государство пошло по пути либерализма и ликвидировало комиссии по делам несовершеннолетних, но мы сегодня видим, что нужно срочно восстанавливать положение, когда за одним столом собираются руководитель школы и полицейский, родитель и ребенок, социальный работник и представитель министерства юстиции", — сказал Мёльдер и добавил, что сборища молодежных компаний — проблема далеко не только Таллинна, поэтому тот же вопрос стоило бы взвесить и в Тарту, и в Пярну, и в Кейла.

Сегодняшнее законодательное регулирование не позволяет этого, но Таллинн не намерен ни отрицать, ни скрывать проблему и хочет восстановить комиссии своим постановлением, чтобы они стали местом, где можно хоть в какой-то степени призвать подростков к порядку, сообщает Раэпресс.

Мёльдер поставил вопрос и о расширении прав и полномочий муниципальных полицейских, аналогично полицейским государственным и их помощникам. Тогда город располагал бы ресурсом, способным быстро реагировать на возникающие проблемы и действовать столь же эффективно, как помощники полицейского. Все упирается в нежелание министерства юстиции расширять права муниципальной полиции, что серьезно осложняет решение проблемы.

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