Вице-мэр Таллинна Кылварт проведет бесплатные тренировки на свежем воздухе

21 февраля на Штромке и 22 февраля в парке Паэ вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт проведет открытые тренировки с элементами боевых искусств. Начало в 18:00

”Зачастую кажется, что стремительный темп жизни не позволяет заниматься спортом, но в действительности самое сложное — взять себя в руки и начать. — сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Почти в каждом районе столицы есть тропы здоровья, на двух из них в рамках акции ”Во имя здоровой республики!” в ближайшие дни я проведу тренировки для жителей города. Жду всех неравнодушных к спорту завтра в 18.00 у административного здания на пляже Штромки, а в среду в то же время — у здания Ласнамяэской управы”.

В рамках кампании „Во имя здоровой республики!” на протяжении месяца многие тренеры и спортсмены проводят бесплатные тренировки на различных тропах здоровья. В Эстонии насчитывается свыше ста таких троп, они совершенно бесплатны и доступны в любое время года.

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На тропах здоровья можно кататься на лыжах, бегать, ходить, ездить на велосипеде и заниматься силовыми тренировками. Некоторые площадки также позволяют играть в диск-гольф или кататься на коньках. Занятие по душе найдет каждый. Участие не требует предварительной регистрации.

Кульминация акции ”Во имя здоровой республики!” состоится 24 февраля — в этот день организаторы приглашают всех жителей Эстонии отпраздновать День независимости с пользой для здоровья.