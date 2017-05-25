Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу задержан по подозрению в коррупции

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня в качестве подозреваемого вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу.

КаПо и Госпрокуратура с 1 марта этого года ведут производство по уголовному делу, в рамках которого вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу сегодня предъявили подозрение в нарушении ограничения на осуществление действий в особо крупном размере, за которое можно требовать денежного наказания или до трех лет тюремного заключения.

Вдобавок двоих мужчин подозревают в содействии нарушению ограничения на осуществление действий в особо крупном размере.

Госпрокуратура на запрос Eesti Päevaleht подтвердила, что речь идет о члене правления Baltic Waste Management Кайдо Лаанъярве и члене правления ATKO Grupp Марго Томингасе.

По словам госпрокурора Лауры Фельдманис, это уголовное производство начали вместе с КаПо, опираясь на долгое время собиравшуюся информацию, еще в марте текущего года, то есть за две недели до большого публичного обсуждения в СМИ. "У журналистики в обществе своя важная роль, и мы полностью это понимаем. В то же время у прокуратуры и следственных органов тоже своя роль, и поэтому мы не могли даже в случае большого общественного интереса дать ответы прежде, чем уголовное производство это позволит", — пояснила госпрокурор.

Согласно подозрению, Сарапуу договорился с приближенным к нему входящим в круг владельцев ATKO Grupp мужчиной, что ATKO Grupp AS и ее дочерние предприятия примут участие в объявленных Таллиннским департаментом окружающей среды конкурсах госпоставки услуги вывоза отходов через теневое объединение. Для этого через подставное лицо основали OÜ Baltic Waste Management (BWM), которая при организации экономической деятельности подчиняется непосредственно получившему сегодня подозрение мужчине, который в свою очередь подчиняется непосредственно совету ATKO Grupp.

Согласно подозрению, деятельность Сарапуу значительно и непосредственно влияла на OÜ Baltic Waste Management, которая вне служебного положения Сарапуу подчиняется его распоряжениям и действует в его интересах.

По словам гопрокурора, согласно подозрению, Сарапуу направлял решение поданных на Baltic Waste Management OÜ жалоб клиентов в Департаменте окружающей среды и Таллиннском центре отходов в интересах предприятия, избегая применения следующих из договоров подряда или закона санкций. "В результате этих санкций можно было бы прекратить заключенные с Baltic Waste Management OÜ договоры, и у предприятия не было бы возможности приносить оборот и зарабатывать прибыль", — пояснила госпрокурор.

В соответствии с приказом мэра Таллинна, Сарапуу координирует сферы деятельности Таллиннского департамента окружающей среды и организует входящие в сферу управления данного учреждения вопросы. Задачами Таллиннского департамента окружающей среды является планирование и развитие обслуживания отходов, организация обслуживания отходов и подготовка и внедрение организованного вывоза отходов.

Сарапуу, организуя обслуживание отходов как вице-мэр Таллинна, выполняет публичную задачу. Следовательно, в соответствии с Антикоррупционным законом и Законом о государственной службе Сарапуу является должностным лицом.

Производство по уголовному делу ведет КаПо под руководством Госпрокуратуры.