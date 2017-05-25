Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу подал заявление об отставке

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня по подозрению в коррупции вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу.

Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу подал заявление об оставке с занимаей должности с 26 мая 2017 г. по статье 461 Закона об организации местных самоуправлений. Заявление направлено председателю Таллинского городского собрания.

Статья 461. Отставка

1) В случае отставки председателя волостного собрания, заместителя председателя волостного собрания, председателя комиссии волостного собрания, заместителя председателя комиссии волостного собрания, члена ревизионной комиссии, волостного старейшины или мэра города или члена управы он подает заявление волостному или городскому секретарю. Подавший заявление считается отставленным с даты, обозначенной в заявлении, которая не может быть более ранней, чем следующий за днем подачи заявления рабочий день. Волостной или городской секретарь незамедлительно извещает председателя волостного (городского) собрания или замещающего его.

С заявлением для прессы Арво Сарапуу выступит позднее.