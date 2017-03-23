Вице-мэр Сарапуу решил обратиться в Совет по прессе

Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу решил обратиться в Совет по прессе в связи с чернящими его публикациями в еженедельнике "Ээсти экспресс", причем только к одной публикации ему была предоставлена возможность дать со своей стороны очень краткий комментарий, а две публикации вышли вообще с изложением точки зрения только одной стороны, значится в пресс-релизе.

"Я неоднократно превращался в отрицательного героя обстоятельных легенд на тему отходов без того, чтобы кто-нибудь поинтересовался, что я-то могу сказать по поводу столь разнообразных обвинений, — заявил Сарапуу. — Честная журналистика обязана требовать от городских властей хорошего управления городом, но мне хотелось бы знать, считает ли Совет по прессе подобную игру в одни ворота честной журналистикой?"

Публикуя статью "Гроссмейстерские комбинации Арво Сарапуу" (ЭЭ. 22.03 ) ни автор — журналист Микк Салу, ни кто-либо другой из редакции издания не обратился к Арво Сарапуу за комментарием, а по поводу другой статьи того же автора в том же издании "Новые детали: еще связи между Арво Сарпуу и фирмой обработки отходов BWM" ( 16.03) , вице-мэру не была предоставлена вообще возможность дать комментарий содержащихся в публикации утверждений.

По поводу третей публикации "Вице-мэр Арво Сарапуу через подставных лиц влез в предприятие "Таллинская свалка", "обвиняемому" предложено было лишь сказать "да" или "нет", что нельзя считать предоставленной критикуемой стороне возможностью разъяснить свою позицию, как того требуют пункты 4.2 и 5.1 Кодекса журналистской этики. А пункт 4.1 кодекса гласит, что новостной материал должен базироваться на достоверной и подтверждаемой доказательствами фактической информации. Между тем, в публикации от 15 марта утверждается, что некая Тийна Росс была членом правления многих предприятий Арво Сарапуу, в то время, как, по утверждениям Сарапуу, она никогда в состав правлений указанных в публикации предприятий не входила. Приписываются Арво Сарапуу и предприятия, которые ему никогда не принадлежали.