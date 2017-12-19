Вице-мэр Мёльдер: cоциал-демократы в Таллинне распространяют ложную информацию о надбавке к пенсии

"На портале Delfi опубликовано критическое мнение Анастасии Коваленко — новоиспеченного депутата Таллиннского городского собрания от Социал-демократической партии. В нем она делится своими впечатлениями о первых месяцах работы, и, к сожалению, приводит искаженные и заведомо неверные факты, свидетельствующие о том, что депутат горсобрания недостаточно ответственно относится к своей работе, хоть и обещает горожанам ”напористо трудиться” во имя справедливости", — пишет в своем комментарии вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер.

"Один из таких фактов — утверждение, будто центристы ”пенсионеров так и оставили лишь с выплатой в 76 евро на день рождения”. На самом деле в минувший четверг на заседании горсобрания был принят бюджет столицы на 2018 год, в соответствии с которым ежегодная надбавка к пенсии с нового года будет составлять 100 евро — на эти цели в бюджете предусмотрено два миллиона евро. Как и все депутаты горсобрания, Анастасия Коваленко должна была ознакомиться с проектом бюджета и не могла не знать об этих изменениях. Поэтому либо она не уделила этому вопросу достаточно внимания и времени, потратив их на составление критических статей в адрес столичной мэрии, либо она умышленно распространяет недостоверную информацию. После этого довольно сложно всерьез относиться и к другим обвинениям в ее статье.

Кстати, как и остальные представители Социал-демократической партии, Анастасия Коваленко проголосовала в городском собрании против бюджета на следующий год, то есть и против повышения надбавки к пенсии для столичных пенсионеров до 100 евро. Так что читать соответствующие обвинения в адрес центристов с ее стороны особенно забавно.

Остальные нападки в статье депутата горсобрания от социал-демократов также вызывают недоумение. Ее возмутило то, что ”городскому правовому или финансовому директору, а также старейшинам можно назначить зарплату до 5650 евро, а это выше, чем у президента”. На самом деле речь идет о возможном промежутке зарплаты, где есть нижний и верхний предел. Это общепринятая практика, установленная законом, и никто не собирается устанавливать районным старейшинам и городским директорам зарплату выше, чем у президента.

Кроме того, Анастасия Коваленко обрушивает поток критики на представителей Центристской партии в горсобрании и мэрии столицы, парадоксально ставя им в вину одновременно как стремление к абсолютной власти, так и привлечение к управлению городом представителей других партий.

Наконец, удивление вызывает и то, что Анастасия Коваленко не задала эти вопросы на заседании горсобрания, выполняя свой долг перед избирателями, но нашла время, чтобы составить мнение для интернет-портала. Впрочем, это можно объяснить неопытностью новоиспеченного депутата горсобрания. Хочется пожелать ей поскорее разобраться в том, как работает система управления городом и какие функции она может и должна выполнять в качестве депутата городского собрания — тогда, возможно, и подобных искажающих факты статей станет поменьше".