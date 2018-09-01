01.09.2018, 18:10

Вице-мэр Эха Вырк: Пыхья-Таллинн — район с большим будущим

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rus.delfi.ee
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Elu põhja tallinnas
Foto: Martin Dremljuga

"Пыхья-Таллинн — район с большим будущим", — заявила вице-мэр Таллинна Эха Вырк после осмотра принадлежащих здесь городу объектов. Особенно это, по ее мнению, относится к приморским зонам, которые могут стать удобными и красивыми жилыми массивами, сообщает Раэпресс.

"Начало превращению коплиских линий в современный жилой район уже положено, — отметила Вырк. — Но большой потенциал кроется и в окрестных принадлежащих городу территориях. Надо только найти им достойное применение. Мне кажется, что жилье на Пальясааре у песчаного пляжа с видом на море и открывающимся отсюда силуэтом города — просто люкс".

Вырк добавила, что этом же районе, на улице Малева, город планирует создать жилье для пожилых людей — 80-квартирный дом, в котором предоставлялись бы необходимые этой категории услуги, с общественными помещениями, причем весь дом должен быть оборудован настолько, чтобы там можно было передвигаться в инвалидной коляске.

Вице-мэр осмотрела также довольно хорошо сохранившееся здание бывшего Коплиского народного дома, представляющего архитектурную ценность. Взвешивалась возможность создания вместо бывшей школы на улице Кари Дома поколений, в котором люди всех возрастов могли бы проводить досуг. Такие дома планируется создать во всех районах города.

Tallinn Hockey weekend
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